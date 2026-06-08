新安東京海上攜手勤業眾信 助企業深化資安風險

隨著 AI 深偽威脅持續升溫，企業亟需尋求創新解方，以確保數位環境的安全，因此如何透過強化風險管理韌性，在遭受攻擊後迅速恢復營運能力，已成最關鍵課題。新安東京海上產險攜手勤業眾信聯合會計師事務所共同舉辦「企業數位韌性的關鍵戰略研討會」，聚焦AI洞察、零信任架構與永續ESG三大面向，協助企業客戶深度剖析並掌握最新風險趨勢以提升營運韌性。當日現場吸引眾多企業風險管理決策者參與，凸顯市場對整合式數位風險防護方案的迫切需求。

研討會中，勤業眾信專家顧問指出，生成式AI正將企業從「數位化」推向「智慧化」經營，AI已從效率工具升級為決策與風險管理的核心能力，但導入過程也面臨治理、資料合規、安全防護與人才短缺挑戰同步升溫，傳統以網路邊界為核心的防禦模式已不足因應新型態威脅，並分享企業如何透過零信任(Zero Trust) 強化營運韌性、降低資安風險，打造符合未來數位環境需求的安全治理體系。

此外，永續治理已從揭露合規走向價值創造，氣候風險與綠色金融數據直接影響資本市場評價。與會專家一致認為，企業數位韌性須將人工智慧、零信任與永續發展整合為治理主軸，才能鍛造符合未來企業經營面臨ESG 2.0時代的新挑戰與新機會。

新安東京海上產險進一步以企業火災案例解析，短短十分鐘事故可能引發全球供應鏈蝴蝶效應，凸顯建立風險文化、強化危機應變及多元供應鏈的重要性。而現今數位普及時代企業營運風險已從財務損失擴及至客戶信任與商譽，真正拉開差距的是企業數位韌性的管理能力，因此企業需建立完整的防護體系，並設立專屬資安事故應變團隊，以確保在面對威脅時能即時反應。保險是風險管理中重要的一種方法，透過資安保險的整合性支援，如法律顧問、數位鑑識、公關專家與財務協調等，目的在於協助企業於事故後迅速恢復營運。