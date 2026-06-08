李東海7月高雄開唱 永豐金證券推優先購票限定活動

全球知名資產管理公司法盛投資管理及旗下的DNCA Finance，正式與第一商業銀行建立合作夥伴關係，為台灣的高資產客群開啟了全新的投資管道。未來透過一銀的財富管理平台，投資人可直接接觸由DNCA主動管理的絕對報酬策略，在多變的市場環境中，幫助靈活掌握機會，穩健累積投資成果。

2026-06-08 01:18