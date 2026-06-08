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李東海7月高雄開唱 永豐金證券推優先購票限定活動

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券宣布為李東海高雄官方指定唯一合作金融夥伴。業者提供
永豐金證券宣布為李東海高雄官方指定唯一合作金融夥伴。業者提供

南韓人氣天團SUPER JUNIOR成員李東海（Donghae）將於7月登台開唱，舉行「2026 DONGHAE 1ST SOLO CONCERT TOUR [ALIVE] in KAOHSIUNG」演唱會！永豐金證券宣布為李東海高雄官方指定唯一合作金融夥伴，邀請「蛋白」們即日起至6月22日登錄永豐金證券活動網頁並完成線上開戶，獲得提前一天6月26日優先購票機會，搶先選位，相約高雄見面！

李東海自2005年以SUPER JUNIOR成員出道，憑藉舞台魅力與音樂作品，累積深厚粉絲基礎，2026年首度展開個人巡迴演唱會，7月將於高雄流行音樂中心開唱。永豐金證券延續跨域合作經驗，再度攜手南韓人氣天團SUPER JUNIOR成員李東海，希望結合演唱會場景，強化與年輕族群的互動與接觸，並傳遞永豐金證券數位券商服務理念。

演唱會經濟正在發酵。根據財政部統計，2025年12月娛樂稅收高達2.49億元，創單月新高、年增21.7%，主要受韓星大型演唱會帶動，反映粉絲跨區移動與周邊消費動能。永豐金證券指出，將持續結合娛樂與數位服務場景，優化開戶流程與投資工具，協助年輕族群輕鬆開啟理財大門。

購票序號將於6月24日透過簡訊發送至開戶時留存的手機號碼，憑序號就能至kktix售票系統「永豐金證券優先購專區」購票。序號限購張數依kktix售票規定（每組序號限購買1張門票），數量有限、售完為止，使用期限依kktix系統公布為主，逾期無效。

購票付款限使用永豐銀行信用卡（VISA、MasterCard、JCB），請提前確認信用卡額度與會員註冊狀況，避免錯失良機。票券與序號不得轉售，更多購票細節請參閱kktix售票系統公告。

永豐金 Super Junior

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