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純網銀拚獲利 衝法金、企金

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

純網銀本月將陸續召開股東會，對於今年度目標，三大純網銀齊聲要衝法金、企金，力拚獲利。連線銀強調邁向獲利常態化，目標實現單季及全年度獲利，年度稅前與稅後獲利挑戰突破1億元大關，業務範疇將延伸至法人客群。將來銀目標存放款規模倍增，擴大利差空間，為下一年度盈餘轉正奠定基礎。樂天平衡發展個金與企金業務，擴大企業客群。

連線（LINE Bank）在致股東報告中表示，去年度可謂營運關鍵性轉折點，在大股東增資支持以及業務策略高度執行之下，成為台灣首家達成單月獲利的純網銀。今年度持續朝「全年度獲利」邁進，並推動「主力銀行策略」，除提高客戶活躍度與帳戶黏著度，也預期透過經濟規模效益，獲利再下一城。

連線說明，業務策略持續衝刺信用貸款成長動能，同時深化基金與ETF布局，與策略夥伴推動平台化投資架構，以提升手續費收入占比。新業務布局將延伸至法人客群，開發針對微型企業量身打造的企業版App，提供全線上開戶、轉帳及創新薪轉服務。另密切關注虛擬資產專法進度，評估推出相關創新金融服務。

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