法盛攜手一銀 攻財管2.0

全球知名資產管理公司法盛投資管理及旗下的DNCA Finance，正式與第一商業銀行建立合作夥伴關係，為台灣的高資產客群開啟了全新的投資管道。未來透過一銀的財富管理平台，投資人可直接接觸由DNCA主動管理的絕對報酬策略，在多變的市場環境中，幫助靈活掌握機會，穩健累積投資成果。

第一銀行是台灣首屈一指的「財富管理2.0」金融機構，服務超過3,000名高資產財富管理客戶，旗下管理資產規模（AUM）逾新台幣3,000億元。一銀此次與法盛旗下的DNCA攜手合作，推出絕對報酬債券策略，旨在滿足高資產客戶對低波動、優質資產、穩健成長及高流動性的需求，更進一步壯大一銀平台產品實力。

DNCA表示，非常高興能與第一銀行合作，將DNCA的旗艦策略介紹予台灣的高資產客戶。全球私人銀行客戶對絕對報酬債券策略的興趣日益濃厚，DNCA作為固定收益專家，以主動管理策略為客戶提供靈活、高流動性且低波動的解決方案，即使在變幻莫測的市場周期中，此策略仍然以穩健回報為優先。因此已成為國際上眾多私人銀行客戶的首選方案。

法盛投資管理高踞全球資產管理公司前20大，總部設於法國巴黎與美國波士頓，管理資產總規模高達1.5兆美元。透過其多元投資經理架構，加上既有規模優勢，法盛能提供專業分工，為客戶精挑細選全球股票、固定收益及私募資產領域方面的頂尖專家。

憑藉獨特的管理模式，法盛已在歐洲與美國累積長期深厚的服務經驗，隨近年亞太地區私人財富快速成長，投資人對於跨區域、跨資產類別的多元配置及主動管理需求與日俱增，法盛結合成熟的歐美經驗，將能更有效滿足亞太地區客戶的需求。

DNCA成立於2000年，2015年起成為法盛投資管理子公司，總部設於巴黎。DNCA專精於主動管理策略，且聚焦於絕對報酬，旨在為客戶提供靈活而低波動的投資方案，力求在中長期持續創造成果。

DNCA「以信念為本」的投資理念，涵蓋不同的資產類別、管理風格（價值型、混合型及成長型）和地區，多年來備受市場肯定。截至2025年，DNCA管理資產規模高達630億美元。