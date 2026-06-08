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金融三業前四月盈餘倍增 金額達5,891億元 全年整體有望衝兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會公布金融三業前四月獲利，創史上同期新高。聯合報系資料照
金管會公布金融三業前四月獲利，創史上同期新高。聯合報系資料照

金融業再戰兆元獲利有戲。據金管會統計，2026年前四月金融三業稅前盈餘衝上5,891億元、年增1.09倍，改寫史上同期新高，更已達2024年全年兆元獲利歷史巔峰的56%。其中保險業獲利貢獻占比逼近四成，成為推升金融業獲利衝高的重要引擎。

4月台美股市飆漲，帶動金融業投資收益與資產評價全面回升，推升金融三業4月單月獲利衝上2,180.8億元，首度突破2,000億元大關。其中保險業賺1,071億元，包辦單月獲利近半江山。

值得注意的是，4月單月獲利就占前四月總獲利約37%，成為前四月獲利衝高的關鍵動能。

若從獲利結構觀察，今年最大變化是保險業強勢回歸。前四月銀行業獲利占比降到44%，跌破五成；保險業則升至36.6%，與銀行差距明顯縮小，顯示金融業獲利不再由銀行一枝獨秀。

三大金融業2026年前四月獲利概況
三大金融業2026年前四月獲利概況

銀行業前四月大賺2,608億元、年增33%，續居金融業最大獲利來源，主因受惠利息收入、手續費及投資收益成長。

證期投信業則展現驚人爆發力。前四月大賺1,130億元、年增2.7倍；其中券商獲利940億元、年增近四倍。

券商自營業務收入更暴增近21倍，遠高於承銷與經紀業務增幅，顯示這波台股多頭行情下，投資收益是獲利成長主力。

保險業表現最亮眼。前四月產壽險合計大賺2,153億元、年增2.9倍，占金融三業獲利比重逼近四成。

金融圈分析，除了台美股市大漲帶動FVTPL部位評價回升外，IFRS17上路後CSM（合約服務邊際）持續穩定攤銷，也讓壽險業同時享有投資收益與保險本業雙重支撐。

市場也開始關注，今年金融三業能否再度挑戰兆元獲利。以前四月已賺5,891億元、達全年高峰的56%來看，加上5月台股再漲15%，金融業獲利動能持續升溫。

法人指出，台股價量齊揚，可望持續推升券商、壽險投資收益與資產評價，銀行則有利息收入、財管手收及SWAP收益支撐，全年再叩關兆元獲利機率明顯提高。

不過，法人也提醒，下半年全球股債市若再度劇烈震盪，仍可能影響金融業投資收益表現，尤其壽險業對市場評價變化最為敏感，投資收益仍是牽動全年獲利的最大變數。

金管會 金融業 銀行業

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