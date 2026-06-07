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金管會拍定中小企新增放款5,000億元目標 國銀喊拚17連勝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

國銀中小企業再加碼。金管會下周二（16日）將召開國銀總經理聯繫會議，拍定2026年新增放款目標5,000億元，目標值改寫史上新高紀錄。隨企業資金需求升溫，市場看好國銀有望挑戰連17年達標紀錄。

今年首季國銀對中小企業新增放款1,508億元，已達全年目標30%，進度明顯超前。在AI供應鏈擴產及出口暢旺帶動下，全年達標機率大增。

回顧近年表現，2020年到2025年間，除2023年外，其餘五個年度新增放款量均突破5,000億元。2025年新增放款5,504億元寫史上第五大，達全年目標4,600億元的120%。

金管會表示，中小企業放款方案目的在協助企業取得營運與投資資金，因此今年再將目標提高至5,000億元，較去年增加400億元、年增8.7%高成長率。

若2026年順利達標，將是國銀自2009年來連續第17年完成政策目標。

金管會從2005年推動中小企業放款方案以來，截至2025年底，這20年中，國銀對中小企業放款餘額已累計增加8.52兆元，占整體企業放款比率提高逾27個百分點至64.8%，顯示中小企業已是國銀企業金融業務的核心客群。

金管會也將在這次會議中宣導強化線上信用貸款控管機制，及推動中小微企業「財務碳健檢」等議題。

金管會指出，近年線上信貸詐騙已從高齡者擴及年輕族群、上班族及熟悉數位金融服務者，詐騙手法也持續翻新，將要求銀行加強身分驗證與異常交易監控，降低民眾遭冒名申貸或詐騙利用的風險。

國銀 金管會 中小企業

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