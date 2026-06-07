配息警報解除？首季評價損失破表 壽險金控第二季有望大翻身

壽險金控最壞時刻可能已過。受接軌IFRS17衝擊，四家壽險金控3月底金融資產評價損失擴大到5,236億元、季增近四成，成為金融業重災區。不過，隨第二季台股強彈，壽險金控有望收復失土，淨值與未來配息能力可望逐步回穩。

據13家上市金控財報揭示，截至3月底金融資產評價損失（反映在其他權益）擴大到4,736億元，季增4,203億元，等於一季損失規模就翻倍。除玉山金（2884）與台新新光金外，其餘11家金控評價表現全面惡化。

壽險型金控是這波受傷最重的一群。主要關鍵是2026年接軌IFRS17後，部分債券資產重分類、及保險負債評價變動，重擊資產評價表現。

據統計，四家壽險金控3月底評價損失合計5,236億元、季增39%。其中國泰金（2882）、富邦金（2881）與凱基金評價損失分別達3,275億元、1,255億元及806億元，包辦金控評價損失前三大。

相較之下，七家銀行型金控3月底評價利益降至86.5億元，季減六成；兩家證票券金控評價利益則維持136億元，受衝擊相對有限。

依規定，若2026年底金融資產評價（其他權益）損失仍高於2025年底，金控須就「增加的部分」自獲利提列等額特別盈餘公積，等同壓縮可分配盈餘，配息空間隨之縮水。

不過，第二季情勢已出現明顯逆轉。法人指出，4月至今台股大幅反彈，加上台美債殖利率走升，有助改善壽險業負債評價壓力。

市場預估，國泰金與富邦金第二季股票未實現利益回升幅度均可望超過千億元，足以大幅抵銷首季評價損失。

若下半年市場未再出現劇烈反轉，壽險金控其他權益與淨值有機會逐步修復，市場對2027年配發股息能力的疑慮也可望同步降溫。

值得注意的是，台新新光金與其他壽險金控呈現不同走勢。受合併效益與資產重新評價帶動，3月底其他權益由去年底損失101億元轉為利益377億元，成為四家壽險金控中唯一逆勢改善者。

銀行型金控中，則以玉山金表現最亮眼，3月底評價利益逆勢增到98.9億元、季增14%；兆豐金（2886）與第一金（2892）評價利益也僅小幅縮水，顯示銀行型金控配息動能暫未受到明顯衝擊。