壽險大爆發！金融三業前四月狂賺5891億 兆元獲利有戲
金融業再戰兆元獲利有戲。據金管會統計，2026年前四月金融三業稅前盈餘衝上5,891億元、年增1.09倍，改寫史上同期新高，更已達2024年全年兆元獲利巔峰的56%。其中保險業獲利貢獻占比逼近四成，成為推升金融業獲利衝高的重要引擎。
4月台美股市飆漲，帶動金融業投資收益與資產評價全面回升，推升金融三業4月單月獲利衝上2,180.8億元，首度突破2,000億元大關。其中保險業賺1,071億元，包辦單月獲利近半江山。
值得注意的是，4月單月獲利就占前四月總獲利約37%，成為前四月獲利衝高的關鍵動能。
若從獲利結構觀察，今年最大變化是保險業強勢回歸。前四月銀行業獲利占比降到44%，跌破五成；保險業則升至36.6%，與銀行差距明顯縮小，顯示金融業獲利不再由銀行一枝獨秀。
銀行業前四月大賺2,608億元、年增33%，續居金融業最大獲利來源，主因受惠利息收入、手續費及投資收益成長。
證期投信業則展現驚人爆發力。前四月大賺1,130億元、年增2.7倍；其中券商獲利940億元、年增近四倍。
券商自營業務收入更暴增近21倍，遠高於承銷與經紀業務增幅，顯示這波台股多頭行情下，投資收益是獲利成長主力。
保險業表現最亮眼。前四月產壽險合計大賺2,153億元、年增2.9倍，占金融三業獲利比重逼近四成。
金融圈分析，除了台美股市大漲帶動FVTPL部位評價回升外，IFRS17上路後CSM（合約服務邊際）持續穩定攤銷，也讓壽險業同時享有投資收益與保險本業雙重支撐。
市場也開始關注，今年金融三業能否再度挑戰兆元獲利。以前四月已賺5,891億元、達全年高峰的56%來看，加上5月台股再漲15%，金融業獲利動能持續升溫。
法人指出，台股價量齊揚，可望持續推升券商、壽險投資收益與資產評價，銀行則有利息收入、財管手收及SWAP收益支撐，全年再叩關兆元獲利機率明顯提高。
不過，法人也提醒，下半年全球股債市若再度劇烈震盪，仍可能影響金融業投資收益表現，尤其壽險業對市場評價變化最為敏感，投資收益仍是牽動全年獲利的最大變數。
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