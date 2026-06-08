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安養信託跨業結盟 創新服務

經濟日報／ 林志吉
信託業者與信託公會合作委請聯卡中心建置「信託資訊交換平台」，提供客戶信託簽帳交易（信託Pay）服務，下半年試營運。聯合報系資料照
信託業者與信託公會合作委請聯卡中心建置「信託資訊交換平台」，提供客戶信託簽帳交易（信託Pay）服務，下半年試營運。聯合報系資料照

隨著我國高齡人口快速增加，愈來愈多的高齡長者及身心障礙民眾亟需安養信託幫忙管理財產，金管會自2015年開始推動安養信託，並於2025年起實施「信託業務發展策略藍圖」延續信託2.0的政策，持續鼓勵信託業者與其他產業跨業結盟，提供一站式及多元創新的客製化信託服務。

為協助信託業順利打造信託結盟產業生態圈，信託公會已建立「信託業跨產業結盟合作業者資料庫」，提供信託業者登載及共享合作業者資訊，迄今安養信託合作業者已超過1,000家，產業類別近40種，包括食衣住行育樂各生活面向，以及健康照顧與醫療產業、交通旅宿業、百貨業、寵物業、保全及人力派遣業、資訊及生命服務業、財務顧問及不動產租賃業、律師、會計師及教育產業等，透過跨業合作，信託業已能提供安養信託客戶在人身照顧、生活育樂、健康醫療、社會福利與法律稅務等多面向服務，逐步建構安養信託服務生態圈。

此外，由於社福團體、醫療及照顧機構可觸及更多需要照顧的民眾，為鼓勵機構團體與信託業合作宣導信託觀念、轉介民眾辦理信託、擔任信託監察人及合作創新服務等，信託公會四年來已表揚25家與信託業合作的績優單位，其中許多合作創新相當具有意義，例如：志工協助關懷、訪視民眾並幫忙採買及代為向信託業申請信託給付、或協助民眾結合意定監護及信託，以及藉由桌遊互動，提升長者對信託與各種金融工具之認知、防範詐騙與金融剝削，並推出AI理財專案，協助民眾活化資產及透過AI系統隨時監控風險等，期能提供更完善的服務。

考量現行民眾（受益人）如果要以信託帳戶支付醫療及輔具等非例行性費用，須先由民眾付款後再檢具文件向銀行申請給付，為方便民眾，在金管會支持下，信託業者與信託公會合作委請財團法人聯合信用卡處理中心建置「信託資訊交換平台」，提供客戶信託簽帳交易（信託Pay）服務，讓客戶在信託業合作的醫療與照顧機構，以及各種生活面向商家消費時，商家透過客戶手機讀取及傳送相關資料至平台，平台與信託業確認信託可支付該筆交易費用後，客戶無須付款即可完成交易，之後信託業再以客戶信託帳戶將款項匯付給商家。

「信託Pay」預計於今年下半年試營運，明年初正式上線，屆時除能大幅簡化現行信託給付流程外，還能確保信託給付之安全與便利。

這些年在信託業努力擴大跨業結盟下，安養信託服務從單一的財產管理延伸至生活全方位支持，未來除了創新及持續推動預開型安養信託及鼓勵長者將年輕時累積的一般基金投資攜帶至安養信託外，亦將持續擴大跨業結盟，與時俱進提供民眾更多服務，同時結合即將上線的「信託Pay」服務，期能深化信託的社會功能，並強化民眾對信託制度的信任，進而推動安養信託的普及，成為高齡社會長期照護與財務安全的重要工具。

（作者是信託公會秘書長）

金管會 信託

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