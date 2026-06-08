專家教你保／新婚家庭建防護網 六點不漏

6月浪漫結婚季，沉浸在幸福的新人別忘了另一半的「保」障。結婚不只是多個伴侶，更是將個人風險直接提升至對整個家庭的責任。看過太多新人精心籌備婚禮，卻忽略調整保障，使剛成立的小家庭暴露在更高的潛在風險。家庭防護網必須精準掌握「婚前vs.婚後」保障規劃六大核心差異：

一、責任結構轉變：單身時主要照顧自己與奉養父母，婚後配偶成為第一順位經濟依賴人，若兩人共同扛房貸，責任額度瞬間攀升，且生兒育女風險將呈現長期化趨勢。因此，婚後保障規劃首重保額足以支撐整個家庭的運作。

二、壽險需求異動：單身者壽險需求較低，通常僅需配置100萬至200萬的基本保障，新婚夫妻壽險保額則建議提升至個人年收入十倍，若揹負房貸，保額務必涵蓋房貸總額度，風險來臨才能確保家人擁有安身立命的居所，無需為金錢焦慮。

三、醫療險與實支實付：完善醫療保障能防止高昂醫療費拖垮家庭，避免「一人住院，一家經濟崩盤」的雙重打擊。醫療險無論婚前婚後都至關重要，婚後建議每人至少配置一張類終身實支實付醫療險，搭配住院日額與實支實付附約，彌補因病無法工作時的收入損失。

四、重大疾病與癌症險：拉高一次性給付，面對重大傷病建議規劃100萬至300萬的一次性給付保額，彌補療養期間收入中斷及自費醫療。單身時為了保障自身生活品質，不掏空父母退休金；婚後則避免成為家庭長照的負擔，讓另一半能維持原有的工作與生活步調。

五、長照險及早布局：許多新婚夫妻自認正值壯年，視長照險為非必要項目，其實相當危險，失能風險不分年齡，建議及早規劃月給付型長照險，確保每月至少2萬至5萬理賠金，作為長期照護堅強後盾。

六、強化意外險：單身族群只需基本意外配置，但新婚夫妻，特別是通勤族務必全面加強，建議將意外身故或失能保額拉高到300萬至500萬，若初期預算有限、壽險保額暫時不足，善用低保費、高保障的意外險來補足整體保額缺口，是聰明的選擇。

婚姻結合愛與責任，提醒準新人及新手夫妻重新檢視彼此的保單，讓保障規劃成為新婚家庭最堅實的防護網。（本文由台灣人壽高三通訊處業務襄理邱麗香提供，記者任珮云採訪整理）