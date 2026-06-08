外溢保單掌握四大原則 創造三贏

外溢保單近年成為壽險市場主流商品之一，不少商品主打健走、健康檢查、疫苗接種或健康數據回傳即可享有保費折減與增額保障。不過，壽險業者提醒，外溢回饋並非保證給付，民眾投保時仍應優先回歸保障需求，而非只著眼於折扣與回饋機制，更重要的是透過建立健康習慣來管理健康，創造保險公司、保戶與降低社會醫療支出的三贏效果。

保戶在投保選擇上，壽險業者建議掌握四大原則。富邦人壽指出，首先是以保障為優先，外溢保單核心仍是保險保障本身，民眾投保時應優先確認保障內容與額度是否足夠；其次是再進一步評估外溢回饋機制是否符合長期可執行的生活型態，例如是健走或健檢；第三是評估可持續性，像是留意步數門檻、健檢項目與資料回傳等條件可否長期配合；四是詳閱條款，外溢保單多具條件與限制，非保證給付，因此應事先了解相關規範，審慎評估自身需求，以發揮商品最大效益。

國泰人壽表示，外溢保單的發展日漸多元，目的都是要鼓勵保戶建立長期健康習慣、邁向健康，以國壽為例，過去有癌症篩視、疫苗接種、戒菸治療等，現在則以會員制健康管理平台「FitBack健康吧」結合外溢保單，以遊戲化機制提供多元健康任務，如健康飲食、健走步數、運動心率、睡眠品質等，讓不同生活型態的保戶皆可參與，保戶能按照健康任務累積的會員等級對應保單享有回饋，同時，保險公司也能降低理賠風險。

南山人壽認為，一般醫療險是事後的財務補償功能，而外溢機制是透過回饋誘因，主動引導保戶關注自身健康狀況，建立更高的健康管理意識，進而擁有更健康的體況。

隨著外溢機制逐步擴大，富邦人壽認為，未來保險公司也可能納入更高端的健康管理服務，透過第三方廠商提供服務，協助保戶從「事後理賠」走向「事前預防與長期健康管理」，發揮外溢保單「主動健康管理」的機制。