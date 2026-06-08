三高族群 可買外溢保單了

外溢保單近年快速成長，但過去有一道隱形門檻，通常以健康族群為主要客群，有高血壓、高血脂、高血糖等三高族群或慢性病患者，往往在核保關卡會被加費，甚至可能拒保，不過隨著慢性病人口增加，壽險業也開始將外溢機制延伸到這些弱體族群，透過健康管理與數據追蹤設計外溢機制，悄悄打開了弱體市場。

以市場上針對糖尿病患者的外溢保險商品為例，「富邦人壽智糖人生定期健康保險」的商品設計即鎖定特定族群，可承保糖尿病前期與第二型糖尿病患者，並首創血糖控管分級回饋機制，保費最高可享40%折扣。富邦人壽指出，過去弱體保單通常保費較高且缺乏差異化機制，而此類商品則反映外溢保單的發展趨勢，從「標準體限定」進一步延伸至「特定慢性病族群」，透過健康管理與血糖控制數據，鼓勵保戶持續管理病況。

南山人壽也有研發類似的保險商品，針對糖尿病族群推出「南山人壽Hold助糖定期醫療保險」，透過「數據積分+行為積分=健康指標分數」作為外溢減價的計算基礎，保戶只要定期上傳飲食、運動與量測血糖等資料，即有機會自第三保單年度起獲得最高10%保費折減，保費折減比率無須每年重新判定。希望藉此鼓勵糖友更有動力搭配智慧管理工具進行自我照護與監控。

除了針對特定族群設計的弱體保單，富邦人壽表示，一般而言，三高族群仍可申請投保外溢保單，在核保標準上，外溢型與傳統保單原則一致，均會針對個人健康狀況進行評估，可能出現標準體承保、加費承保或附加除外責任等情形，外溢型保單在行政上則會多出「健康數據授權」需求，例如須同意回傳步數資料或健檢報告，以作為外溢獎勵的計算依據。至於是否加費仍須視個別健康條件與核保結果而定。

國泰人壽則指出，國壽自2025年完成健康險商品全面納入外溢機制，無論是住院、手術、癌症或重大疾病類型商品，皆可享有外溢回饋。不過，針對不同類型的商品，因核保標準不盡相同，因此三高或其他慢性病、其他體況之患者是否承保，仍須視不同商品核保規範而定。

隨著台灣高齡化趨勢，未來弱體保單或可望進一步擴大規模。對壽險公司而言，外溢機制除有助掌握保戶健康數據，也可透過持續健康管理降低疾病惡化與長期理賠風險。