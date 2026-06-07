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台股加持 金融三業前4月賺5890億衝同期新高

中央社／ 台北7日電
金管會統計顯示，銀行業今年前4月稅前盈餘2608億元，年增645.4億元，年成長32.9%。圖／本報資料照片
金管會統計顯示，銀行業今年前4月稅前盈餘2608億元，年增645.4億元，年成長32.9%。圖／本報資料照片

台股今年屢創新高，新台幣匯率截至4月底累計走貶0.66%，銀行、保險、證券期貨業搭上資本市場順風車，投資收益大進補，帶動金融三業今年前4月獲利達新台幣5890.66億元，刷新史上同期新高，年增109%。

金管會公布金融三業稅前淨利，統計範圍涵蓋銀行業、保險業與證券期貨投信業。其中，銀行業包括本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

金管會統計顯示，銀行業今年前4月稅前盈餘2608億元，年增645.4億元，年成長32.9%。金管會銀行局副局長張嘉魁表示，銀行業整體前4月獲利2608億元，寫史上同期新高，其中，本國銀行前4月獲利達2338.9億元，也創同期新高，最主要是因放款成長，海外降息也讓銀行資金成本下降，市場行情推升投資收益，讓銀行3大獲利支柱皆成長。

保險業今年接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）新制，保險業前4月獲利2153億元，創6年同期新高，年增達292%。

金管會保險局副局長陳清源指出，壽險業前4月稅前盈餘1945億元，來自保險服務結果為703億，財務結果1455億元，其他營業結果為負223億元。產險業前4月稅前盈餘為208億元，主要為保險服務結果146億，財務結果86億元，以及其他營運結果負29億元。

此外，台股今年屢創新高，帶動證券期貨業獲利大增。金管會證期局主秘王秀玲指出，今年前4月證券、期貨及投信業合計稅前淨利達1129.66億元，寫下歷史同期新高，年增824.41億元，增幅270.08%。

王秀玲表示，股市屢創新高，交投熱絡也帶動基金規模上升，其中，證券業前4月獲利939.95億元，年成長396.7%最亮眼。跟去年同期相比，券商經紀、自營、承銷等3大業務也大幅成長，特別是自營業務年增高達2064.46%、前4月獲利上看526.18億元。整體而言，股價指數走揚，市場成交量放大，證券期貨與投信業皆受惠。

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