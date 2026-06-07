保發中心：買氣回溫 看好汽車保險續帶動保費成長

保發中心發布最新產險市場概況指出，去年台灣產險業整體簽單保費兩大成長動能，主要是工程保險及汽車保險帶動，分別年增37.6%、3.1%，預期今年隨著市場買氣回溫，加上新車價格走高、民眾風險意識提升等因素，汽車保險仍將帶動整體保費成長。

保發中心每年發布2次產險市場概況報告，說明整體經濟情勢及台灣產險財務業務概況，最新報告6月初出爐，回顧去年保費成長及賠款支出情形。

報告指出，去年台灣產險業整體簽單保費共新台幣2868億元，較民國113年增加約154億元，增加幅度為5.7%，主要是其他財產保險與汽車保險保費收入增加所致。

報告說明，車險方面，面對高昂的車價及事故賠償，民眾保險意識提高，使得車險保費得以維持成長；其他財產保險中的工程保險成長動能則來自於離岸風電業務、高科技廠建廠及安裝工程，以及電廠更新改建工程等業務帶動保費增加。

觀察數據面，依險種別來看，汽車保險保費收入約1394億元，占產險業約48.6%，年增3.1%。其中任意車險保費收入約1195億元，占產險業比重約41.7%，保費收入較113年同期增加3.6%；強制汽車保險保費收入約200億元，占7.0%，年增0.2%。

其他財產保險部分，責任保險保費收入約214億元，較113年同期增加8.1%；工程保險保費收入約231億元，年增37.6%；保證保險保費收入約19億元，年減1.7%；航空保險保費收入14億元，與113年同期持平。

報告也提到，考量產險公司皆會利用再保險分散風險達到穩健經營目的，自留保費增加更值得重視，這指的是保險公司在收取簽單保費後，經過再保險的分進與分出後，最後所真正承擔風險的保費收入。據統計，2025年產險業整體自留保費為2032億元，年增約5.9%，而自留比率為68%，較113年增加約0.4個百分點。

至於賠款方面，報告說明，去年台灣台灣產險業整體保險賠款1258億元，較113年同期增加94億元，增加幅度為8.1%，主要是1月21日發生於嘉義縣大埔鄉芮氏規模的6.4地震，造成南部科學園區多家高科技公司營運中斷損失，進而導致火災保險的賠款增加所致。

報告表示，雖然去年陸續發生1月嘉義大埔地震、9月颱風樺加沙帶來強風豪雨致全台農林漁牧業損失嚴重等災情，但整體而言，產險業在本業經營及投資仍為穩定且獲利。投資表現上，去年投資收益約115億元，年增約6億，整體綜合損益為305億元，年增約63億元。

展望2026年，報告預估，台灣產險業整體保費收入成長可期，隨著政經局勢明朗、人工智慧（AI）科技與半導體出口帶動景氣回溫，加上政策補助延續，整體市場買氣已回溫。汽車方面，業者預估今年全年新車銷售量達44萬台，年增約6.1%，隨著新車價格逐年提高、維修成本提高及民眾風險意識提升，預期汽車保險仍將持續帶動整體產險業保費成長。

至於投資方面，報告認為，市場環境對因關稅引發急遽衰退的可能性已淡化，整體投資環境偏正向發展，但一些風險依然存在，例如勞動市場惡化、通膨上升、美國聯準會獨立性受到質疑，以及AI相關企業易因市場情緒波動出現劇烈修正等，須隨時保持警覺。