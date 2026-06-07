公股銀前4月海外獲利勁揚 4家貢獻占比逾2成

近年海外布局成為金融機構成長引擎，截至今年4月底，8家公股銀行海外獲利動能持續成長，不含中國的海外分行加上OBU（國際金融業務分行）占全行獲利比重，彰銀約27%最高，一銀、兆豐銀及台銀也超過2成；獲利表現則以華南銀年增逾1倍最亮眼。

華南銀指出，前4月海外分行（不含中國分行）加計OBU稅前盈餘以美元計，較去年同期成長逾100%，占全行稅前盈餘比重約18.52%。其中，OBU稅前盈餘年增約280%，主要是因持有的部分固定利率有價證券利差虧損幅度縮小；其他因素包括去年同期因授信資產品質不佳，增提備抵呆帳及轉銷呆帳，以及生利資產規模擴大，帶動淨利息收入增加等。

華南銀說明，今年海外布局持續配合政府政策、台商海外投資布局，將以政經情勢較穩定或具業務推展商機地區為優先布局考量，積極評估於當地申設營運據點的可行性，擴大服務規模與據點。另會加強透過OBU提供全球金融服務，滿足客戶各項跨境金融需求。

台企銀前4月海外分行（不含中國分行）加計OBU年增約50%，占全行稅前盈餘比重約18.26%。台企銀表示，現階段持續觀察市場發展及台商實際需求，後續視台商金融需求及市場成熟度，評估海外拓點的可行性。

一銀目前在17個國家設有44處營運據點，前4月海外分行（不含中國分行）加計OBU獲利較去年略增11%，占全行稅前盈餘約26%。一銀說明，將持續善用國內外據點綿密優勢及集團子公司資源，強化國內及海外分行間合作，擴大海外業務量能，並視各國經濟發展、外資金融機構開放程度及台商產業布局等情勢，採取動態調整的海外布局策略，以強化全行整體競爭力。

台銀方面，目前已於新加坡及澳洲雪梨設立2家分行，並在印度孟買、緬甸仰光、泰國曼谷、菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、印尼雅加達及馬來西亞吉隆坡設有7家辦事處。根據統計，台銀前4月海外分行（含OBU不含中國分行）稅前盈餘年增25.24%，占全行比重約21.6%。

彰銀說明，前4月海外分行及OBU獲利情形較去年同期成長，占全行比重約為27%，主要是今年在海外分行及OBU積極推展下，授信量成長而提升整體收益動能。彰銀主管指出，目前獲利前3大市場為香港、美國及新加坡，未來將持續深化東協、北美及澳洲市場布局，並評估於美國亞利桑那州鳳凰城設點，以掌握北美半導體供應鏈商機。

土銀說明，前4月海外獲利含OBU約占全行18.84%，較去年同期增加。海外據點布局方面，今年申設重點在日本東京分行，目前正積極準備日本當地設立分行所需文件，向日本金融廳進行各項申請程序。

合庫銀表示，前4月海外分行（不含中國分行）加計OBU的稅前盈餘，受到風險控管政策及資產品質提升措施影響，獲利表現較去年同期波動，主要是持續採取審慎經營策略，主動強化授信風險管理及提列相關準備，以提升整體資產品質與經營韌性；占比維持相當重要地位，為獲利來源重要支柱之一。

兆豐銀表示，前4月海外分行（不含中國分行）加計OBU獲利占比達23.71%，稅前淨利呈年減，主要受美元降息後利差較去年同期縮減，致利息淨收益減少；此外，考量市場對快速寬鬆的預期明顯收斂，因此調整投資債券結構而產生處分損失，另隨放款規模擴大，提列呆帳費用增加，對獲利表現形成壓力。

兆豐銀說明，今年將持續關注國際經貿趨勢，並與台商母公司保持密切聯繫，掌握產業動向與資金需求，審慎評估於台商聚落增設海外據點的可行性，以擴大服務量能並提升整體競爭力。