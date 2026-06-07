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永豐金證券創「幸福好孕假」「產後調適假」打造友善職場

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

行政院拍板通過修正草案，修法將產假延長至12周、陪產假延長至14日。永豐金證券致力打造友善職場，持續優化員工照顧制度，5月1日起，新增優於《勞動基準法》的「幸福好孕假」與「產後調適假」，以實際行動支持同仁迎接新生命的重要歷程，展現企業對人才價值的重視。

永豐金證券關懷員工，現行制度提供產假後可依個人需求再申請最長兩周產假，協助同仁安心銜接重返職場。響應勞動部今年起推動的「育嬰留停照顧彈性化方案」，自5月起在現行《勞動基準法》7日產檢假外，新增3日全薪「幸福好孕假」，同時另提供5日全薪「產後調適假」，協助同仁從孕期到產後的身心照顧，在家庭與職涯之間取得更好的平衡，為重返職場有更多準備時間。

此外，永豐金證券提供孕期同仁「寵愛媽咪禮」，傳遞誠摯祝福，陪伴迎接新生命的每一段旅程，期盼母子平安、幸福啟程。

透過完善的福利設計，永豐金證券打造從懷孕到產後的全方位照護環境，協助員工安心迎接人生新階段。永豐金證券秉持「翻轉金融共創美好生活」企業願景，持續建構「友善職場」，支持員工兼顧家庭與職涯，提升職場幸福度，並實踐企業社會責任，期望與同仁共同成長、創造美好生活。

永豐金 職場 育嬰留停

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