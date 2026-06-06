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合庫銀行關注場景金融服務新趨勢 拓展多元場域運作可能

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨著數位科技持續演進，永續議題逐步納入企業經營考量，金融服務發展模式亦隨之轉變。近年來「嵌入式金融（Embedded Finance）」與「場景金融」逐漸成為金融產業關注重點，金融服務已由傳統通路轉向依附於生活情境之應用模式，並持續拓展於多元場域中的運作可能。

在此發展趨勢下，合庫銀行邀請東吳大學商學院副教授、兼任數位貨幣與金融研究中心執行長歐素華，結合產業實務案例，分享金融服務於不同生活場域中的應用觀察。從服務設計、實際運作情形及實務經驗等方面，說明金融服務如何隨著科技發展，因應生活型態轉變所帶來的需求變化，並探討金融服務與日常消費及生活服務之結合，提出應用發展方向，進一步指出嵌入式金融與場景金融之應用，有助於提升客戶接觸機會，並使金融服務更貼近日常生活情境。

合庫銀行表示，持續關注場景金融發展趨勢，並透過不同場域應用案例觀察既有業務與客戶服務之應用設計。現行「合庫E Pay」帳戶連結台灣Pay紅利點數及合庫金庫幣等機制，已連結客戶交易與回饋互動，並形成消費者參與誘因，未來可延伸客戶使用情境，進一步結合場景金融應用，並融入嵌入式金融之發展概念，拓展金融服務於生活情境之運用，逐步形塑以客戶為核心之服務模式，並呼應將金融服務融入生活情境所帶動之永續發展方向。

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