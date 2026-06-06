土銀舉辦全方位數據分析訓練營 加速辦理優良客戶徵授信作品奪冠

為培育跨領域人才、引領智慧金融創新，土地銀行於5日舉辦「數位金融種子人員培訓課程成果發表競賽」，由六組內部行員組成團隊，歷經專業課程、小組討論、腦力激發產出競賽作品，最後由 「閃速通關」團隊以「透過資料分析優化『加速辦理優良客戶徵授信作業』」作品脫穎而出，勇奪冠軍與獎金。

本次土地銀行在「數位金融種子人員培訓課程成果發表競賽」由電子金融部主辦並召集行內單位行員，邀請專業講師解說數據分析概念、分析業務行銷案例，進而引導行員思考金融行銷應用情境，建立可落地、可延續的分析能力，盤點資料來源、需求欄位，最後以Python機器學習分析模組完成模擬資料測試，並提出六項亮點提案包括台灣Pay行銷、行動銀行會員制、財管客戶活化、住火險業務提升、信用卡客群分析，以及優良客戶徵授信流程加速等，激發對數位金融的無限想像與衝勁。

土地銀行表示，透過本次數據分析訓練與競賽，展現金融服務與資料應用結合的無限可能，亦彰顯「人才為核心競爭力」信念，並由總經理張志堅親自頒獎予前三名團隊，勉勵所有學員將創意逐步實踐於日常營運，繼續為客戶帶來更貼心、更便利的智慧金融體驗。

隨數據分析及生成式AI（GenAI）掀起金融科技熱潮，金管會近年發布「金融科技發展路徑圖」，號召金融產業投入「深化輔導資源與人才培育」、「推廣金融科技技術與應用」面向。土地銀行響應政策，不僅長期培育金融人才，塑造企業創新文化，同時也設定今年度方針「善用數位科技」，以科技力量強化不動產專業銀行核心優勢及提升金融競爭力，進一步拓展新興商機。

土地銀行持續強化行動支付應用、數位存款、無卡提款等服務，以資訊安全為基礎精進數位金融服務，導入智能客服、流程自動化與資料分析應用，建立多樣化的金融生態圈。