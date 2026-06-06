快訊

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手！尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

陳零九傳身價破億新北買房？經紀人揭房產真相

美伊再度交火！美擊落無人機後轟雷達站 伊朗射7枚飛彈襲「敵方基地」

聽新聞
0:00 / 0:00

一日門診手術比照住院理賠？壽險業：不太可能放寬認定

中央社／ 台北6日電
針對立委提出「一日手術」是否比照住院理賠議題，壽險公會預計10日進行討論。示意圖/ingimage
針對立委提出「一日手術」是否比照住院理賠議題，壽險公會預計10日進行討論。示意圖/ingimage

針對立委提出「一日手術」是否比照住院理賠議題，壽險公會預計10日進行討論。壽險業者指出，理賠關鍵在於是否有辦理住院程序，「一日手術」若有辦理住院，理賠住院項目問題不大，但不太可能把本質為門診手術再進一步放寬視為住院手術給付。

醫療法修正草案5月8日三讀通過，三班護病比正式入法，預定分階段上路。台大醫院日前提出原本需住院2.5天的手術可能逐步改為「一日手術」，降低大夜班護理人力壓力。但民眾過去許多保單基礎是住院才理賠，若隨著醫學中心推動一日手術變成當天就可出院，立委關切是否會影響保單住院項目的理賠。

金管會表示，將盤點市面上相關保單商品數量，預計1個月內研議，後續也請產壽險公會開會研議因應措施。

據了解，壽險公會正蒐集業界意見中，預計6月10日開會，討論一日手術趨勢下，若本質為門診手術，可否進一步放寬比照住院手術理賠。

目前各醫院處理方式不同，有的醫院有所謂一日住院手術，也就是手術當天辦理住院、可當天出院的狀況，但有醫院並無這類區分，而是僅分成過夜的住院手術與門診手術。

壽險業高層指出，「一日手術」並非全新議題，這幾年隨著醫療技術進步，過去可能需要住院數天的手術，可能因改為微創手術變成「一日手術」。

不過，壽險業表示，目前醫院對「一日手術」執行作法可能有差異，如果辦理住院手續後進行「一日手術」，可以申請住院手術理賠；如果未辦理住院手續，則申請門診手術理賠。因此，整體仍要回歸保單條款判斷，關鍵在於是否有辦理住院程序，若有，當然仍會理賠住院相關項目。

業者舉例，有些過去需要住院3天的手術，現在改成一日手術，如果有辦住院程序，也就是當天入院、當天出院，保單上仍會理賠住院項目，只是相關給付從過去3天減少為1天。但如果沒有經過住院程序，則可能被視為門診手術，要視保單條款有沒有給付門診手術項目。

若要把現行的門診手術再放寬成住院手術做保險理賠，壽險業者普遍認為不可能。

業者強調，現行如果施行的手術在住院和門診間具有高度替代性者，且保險公司的確有承擔危險的對價關係存在，保險公司可視個案事實跟保戶採協議或從寬認定方式處理，已算是有所放寬。但如果要整體進一步擴大比照理賠，這筆帳可能很難算清。

理賠 壽險業 保單

延伸閱讀

《「我是有錢人」迷思799》從馬英九看「失智險理賠門檻」財經專家拆解保單條款含特殊定義

血尿拖2年喊「嘸要緊」七旬翁發燒住院 竟一次查出4處癌

過敏性鼻炎手術後仍復發 翼管神經阻斷術除心頭大患

涉過失殺人！庸醫把「肝臟當脾臟」稱無法分辨…害病人大出血身亡

相關新聞

AI熱度吸引國際資金登台 外資前五月匯入2兆元創高

全球AI浪潮熱度不減，國際資金持續湧入台灣。金管會昨（5）日發布最新外資及陸資投資國內證券統計，5月外資淨匯入達208.52億美元（約新台幣6,544.19億元），創單月史上次高，累計淨匯入達650.54億美元（約新台幣2兆416.54億元），則寫歷史新高。

台股吸金 保險解約件數偏高

繼今年3月保險給付件數728.7萬件，創史上新高後，4月保險給付件數達698.6萬件，高於去年同期的469.2萬件，年增48.8%，且件數創史上次高，顯見保戶解約情況雖有降溫，但與過去相比仍屬偏高。

債券交易商5月賣超670億

櫃買中心最新公布5月債券買賣斷統計顯示，5月交易商賣出金額達1,892.5億元，遠高於買進金額1,222.14億元，單月淨賣超高達670億元，創今年以來單月最高賣超紀錄，顯示債市轉趨觀望保守。值得留意的是，賣債求現也間接反映近期市場資金吃緊。

台股火熱 外資匯入創最強五月紀錄

金管會今（5）日公布外資及陸資投資國內證券最新統計，今年5月單月外陸資買超上市櫃股票2327.67億元，為自 111年以來單月第2大買超，同期第1大買超。統計也顯示，115年截至5月底，累計賣超2649.65億元，為111年以來同期第3大累計賣超。

破天荒！外資前五月淨匯入衝破2兆元

全球AI浪潮熱度不減，國際資金持續湧入台灣市場！金管會5日發布最新外資及陸資投資國內證券統計，在4月份外資寫下史上最高單月淨匯入264億美元紀錄後，5月份資金動能依舊強勁，外資淨匯入達208.52億美元（約新台幣6,544.19億元），創單月史上次高，累計淨匯入達650.54億美元（約新台幣2兆416.54億元），創歷史新高。

李東海7月高雄開唱 永豐金證券推優先購票限定活動

南韓人氣天團SUPER JUNIOR成員李東海（Donghae）將於7月登台開唱，舉行「2026 DONGHAE 1ST SOLO CONCERT TOUR [ALIVE] in KAOHSIUNG」演唱會！永豐金證券5日宣布為李東海高雄官方指定唯一合作金融夥伴，邀請「蛋白」們即日起至6月22日(一)登錄永豐金證券活動網頁並完成線上開戶，獲得提前一天6/26（周五）優先...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。