債券交易商5月賣超670億

櫃買中心最新公布5月債券買賣斷統計顯示，5月交易商賣出金額達1,892.5億元，遠高於買進金額1,222.14億元，單月淨賣超高達670億元，創今年以來單月最高賣超紀錄，顯示債市轉趨觀望保守。值得留意的是，賣債求現也間接反映近期市場資金吃緊。

5月債市「買超王」仍由中華郵政拿下，但買超金額大幅縮減至226億元，中華郵政資金調度主管表示，市場正在等待美國聯準會（Fed）及台灣央行的會議結果，以獲取更明確的利率方向指引。至於5月前五大賣超交易商，分別為：富邦證券、元大證券、中信銀行、凱基證券及華南永昌證券等。

市場人士分析，債券交易商大幅淨賣超，通常代表金融機構對後市看法轉趨審慎，尤其近期美國公債殖利率處於相對高檔，Fed對利率政策態度仍偏謹慎。

中央銀行外匯局局長蔡烱民昨（5）日在央行提及，年初時，多數機構預估Fed全年可望降息1至2碼，但隨美國通膨降溫速度不如預期，市場看法逐漸轉向，甚至出現升息聲音。不過，綜合目前經濟數據來看，利率按兵不動的機率仍相對較高。美國通膨率目前仍明顯高於Fed長期設定的2%目標，預期聯準會在政策調整上勢必保持審慎。

他也說，若美國利率維持高檔，對美元走勢影響將相對有限，市場會更關注地緣政治風險對美元的影響。提及美元後市，他以幽默口吻說「現在我也對它不太熟」，凸顯在通膨、利率與地緣政治等多重變數交織下，美元後續表現仍充滿不確定性。