台股火熱 外資匯入創最強五月紀錄

金管會今（5）日公布外資及陸資投資國內證券最新統計，今年5月單月外陸資買超上市櫃股票2327.67億元，為自 111年以來單月第2大買超，同期第1大買超。統計也顯示，115年截至5月底，累計賣超2649.65億元，為111年以來同期第3大累計賣超。

今年5月單月外陸資淨匯入208.77億美元，為自111年以來第2大匯入，同期第1大淨匯入，115年截至5月底累計淨匯入651.49億美元，為自111年以來同期第1大累計淨匯入。