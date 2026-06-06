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台股吸金 保險解約件數偏高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

繼今年3月保險給付件數728.7萬件，創史上新高後，4月保險給付件數達698.6萬件，高於去年同期的469.2萬件，年增48.8%，且件數創史上次高，顯見保戶解約情況雖有降溫，但與過去相比仍屬偏高。

壽險業者分析，今年以來台股行情大好，可能吸引部分習慣將資金鎖在保單內的保戶解約投入股市，建議保戶審慎評估解約對於原保障可能的損失。

從保發中心最新統計來看，4月解約情況雖有趨緩，但保險給付件數仍創史上次高，破698萬件，總保費收入達2,545.6億元，保險給付金額同步降至2,374億元，單月保費淨流入約171.6億元，已連續11個月維持保費淨流入。

最新統計顯示，壽險業4月新契約保費收入1,222.4億元、續年度保費收入1,323.2億元，合計總保費收入2,546.6億元，同期保險給付金額為2,374億元，保費淨流入約171.6億元。若與今年前三個月相比，1月保費淨流入515.3億元居高、2月為280.3億元、3月為161.8億元，4月則小幅回升至171.6億元，整體資金流入維持穩定，今年累計保費淨流入約1,129億元。

若以過往的給付件數，每月多維持在410萬到500萬件之間，但去年12月起，保險給付件數攀高到568萬件。

壽險業 保險 台股

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