AI熱度吸引國際資金登台 外資前五月匯入2兆元創高

全球AI浪潮熱度不減，國際資金持續湧入台灣。金管會昨（5）日發布最新外資及陸資投資國內證券統計，5月外資淨匯入達208.52億美元（約新台幣6,544.19億元），創單月史上次高，累計淨匯入達650.54億美元（約新台幣2兆416.54億元），則寫歷史新高。

根據金管會證期局統計，今年5月外資淨匯入金額，僅次於4月的264億美元，累計今年1至5月外資淨匯入650.54億美元，則刷新歷年紀錄，推升外資累計在台餘額至3,851.39億美元，約新台幣12兆872億元，顯示外資在台資金水位充沛。

外資資金大量匯入台灣，也實質反映在台股市場。根據金管會統計，外資已連續兩個月回補台股，4月和5月分別買超台股達新台幣1,770.39億和2,323.4億元，合計今年5月外陸資買超台股達2,327.67億元，創下2022年以來單月第二大買超，同時也是同期新高。

市場分析，外資大舉匯入資金，主因仍與台灣為AI科技業發展重鎮有關，無論是AI伺服器、半導體、電子零組件等，台灣皆扮演不可或缺的角色，加上隨著企業獲利展望樂觀，吸引外資匯入資金意願提升。

不過，若以今年前五月累計買賣超台股趨勢觀察，截至5月底，外陸資在台股累計為賣超2,649.65億元。

外資累計呈現淨匯入，卻與買賣超台股不同調原因為何？金融業者分析，外資買賣超時間點不同，加上資金配置操作複雜，難免會形成方向不一致，例如，外資可能將資金轉投入貨幣市場商品、暫時停泊在銀行，也可能同時買入衍生性金融商品做避險，像是期貨、選擇權、遠期外匯（NDF）避險等。

近期國際股市持續維持高檔，5日台股則呈現漲多回檔的情況，外資參與台股的動向仍為市場關注焦點。金管會統計指出，今年截至4月底台股本益比約29.25倍，現金殖利率1.84%（加計股票股利為 1.89%），國內上市櫃公司累計營收約19.404兆元，較去年同期成長31.0%。