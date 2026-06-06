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AI熱度吸引國際資金登台 外資前五月匯入2兆元創高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
全球AI浪潮熱度不減，國際資金持續湧入台灣。聯合報系資料照
全球AI浪潮熱度不減，國際資金持續湧入台灣。聯合報系資料照

全球AI浪潮熱度不減，國際資金持續湧入台灣。金管會昨（5）日發布最新外資陸資投資國內證券統計，5月外資淨匯入達208.52億美元（約新台幣6,544.19億元），創單月史上次高，累計淨匯入達650.54億美元（約新台幣2兆416.54億元），則寫歷史新高。

根據金管會證期局統計，今年5月外資淨匯入金額，僅次於4月的264億美元，累計今年1至5月外資淨匯入650.54億美元，則刷新歷年紀錄，推升外資累計在台餘額至3,851.39億美元，約新台幣12兆872億元，顯示外資在台資金水位充沛。

外資資金大量匯入台灣，也實質反映在台股市場。根據金管會統計，外資已連續兩個月回補台股，4月和5月分別買超台股達新台幣1,770.39億和2,323.4億元，合計今年5月外陸資買超台股達2,327.67億元，創下2022年以來單月第二大買超，同時也是同期新高。

市場分析，外資大舉匯入資金，主因仍與台灣為AI科技業發展重鎮有關，無論是AI伺服器、半導體、電子零組件等，台灣皆扮演不可或缺的角色，加上隨著企業獲利展望樂觀，吸引外資匯入資金意願提升。

不過，若以今年前五月累計買賣超台股趨勢觀察，截至5月底，外陸資在台股累計為賣超2,649.65億元。

外資累計呈現淨匯入，卻與買賣超台股不同調原因為何？金融業者分析，外資買賣超時間點不同，加上資金配置操作複雜，難免會形成方向不一致，例如，外資可能將資金轉投入貨幣市場商品、暫時停泊在銀行，也可能同時買入衍生性金融商品做避險，像是期貨、選擇權、遠期外匯（NDF）避險等。

近期國際股市持續維持高檔，5日台股則呈現漲多回檔的情況，外資參與台股的動向仍為市場關注焦點。金管會統計指出，今年截至4月底台股本益比約29.25倍，現金殖利率1.84%（加計股票股利為 1.89%），國內上市櫃公司累計營收約19.404兆元，較去年同期成長31.0%。

陸資 金管會 外資

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台股吸金 保險解約件數偏高

繼今年3月保險給付件數728.7萬件，創史上新高後，4月保險給付件數達698.6萬件，高於去年同期的469.2萬件，年增48.8%，且件數創史上次高，顯見保戶解約情況雖有降溫，但與過去相比仍屬偏高。

債券交易商5月賣超670億

櫃買中心最新公布5月債券買賣斷統計顯示，5月交易商賣出金額達1,892.5億元，遠高於買進金額1,222.14億元，單月淨賣超高達670億元，創今年以來單月最高賣超紀錄，顯示債市轉趨觀望保守。值得留意的是，賣債求現也間接反映近期市場資金吃緊。

台股火熱 外資匯入創最強五月紀錄

金管會今（5）日公布外資及陸資投資國內證券最新統計，今年5月單月外陸資買超上市櫃股票2327.67億元，為自 111年以來單月第2大買超，同期第1大買超。統計也顯示，115年截至5月底，累計賣超2649.65億元，為111年以來同期第3大累計賣超。

破天荒！外資前五月淨匯入衝破2兆元

全球AI浪潮熱度不減，國際資金持續湧入台灣市場！金管會5日發布最新外資及陸資投資國內證券統計，在4月份外資寫下史上最高單月淨匯入264億美元紀錄後，5月份資金動能依舊強勁，外資淨匯入達208.52億美元（約新台幣6,544.19億元），創單月史上次高，累計淨匯入達650.54億美元（約新台幣2兆416.54億元），創歷史新高。

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