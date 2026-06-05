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華南金啟用員工運動伸展室 強化員工健康照護打造幸福職場

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
華南金控打造幸福友善職場新標竿，員工運動伸展室正式啟用。圖／華南金控提供
華南金控打造幸福友善職場新標竿，員工運動伸展室正式啟用。圖／華南金控提供

為了打造幸福友善職場、落實員工關懷的承諾，華南金（2880）於5日舉行員工「運動伸展室」啟用儀式。現場由董事長陳芬蘭親自主持，並邀請集團各公司首長及多位高階主管共同見證啟用儀式。

這個空間不僅引進專業人體工學器材，更於啟用後規劃導入專業運動課程與瑜珈課程，期盼讓員工在忙碌的公務之餘，能透過伸展與運動舒緩壓力、活化身心，實踐工作與生活的動態平衡。

華南金控董事長陳芬蘭在啟用儀式上表示，企業最首要的社會責任，就是把朝夕相處的同仁們照顧好。唯有健康的同仁，才能組成健康的團隊；唯有健康的團隊，才能推動一個永續繁榮的企業。

華南金控運動伸展室經過精心設計與規劃，硬體設備方面，全面採用專業級，且高安全性的健康防護器材，包含專業伸展機與吊槓，可協助員工舒緩上班族易僵硬的肩頸、脊椎，運用專業器材進行深層拉伸與減壓。

背部伸展訓練椅能強化核心肌群，改善久坐帶來的不適。

瑜珈全系列輔具則配置高品質瑜珈墊、瑜珈磚等，滿足各種伸展與核心訓練需求。

除了專業的硬體設備，華南金控也將定期開設「專業運動課程」與「瑜珈課程」，特別邀請專業教練與瑜珈老師親自指導員工正確的伸展動作，且透過系統化的伸展教學，幫助同仁建立正確的運動與伸展觀念，從根本改善職業性肌肉緊繃。

華南金控長期以來致力於推動ESG永續經營，除了在金融專業領域精進，在社會責任面向更將「員工照護」視為核心指標。本次運動伸展室的落成，象徵著公司在推動幸福職場上再邁出關鍵一步，華南金控並積極設置健康管理師，期望藉由專業人才辦理職場紓壓講座、運動班及健檢數據分析等，落實員工健康關懷政策。

未來，華南金控將持續推動多元的健康促進計畫，與全體員工攜手，打造出健康、快樂的幸福友善職場環境，共同邁向下一個永續里程碑。

華南金

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