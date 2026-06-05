台新新光金贊助翁倩玉出道60周年演唱會 刷台新信用卡享優惠

國際品牌顧問公司 Brand Finance日前公布「全球百大最有價值保險品牌（Insurance 100 2026）」排名，國泰人壽以品牌價值（Brand Value）63億美元、年成長25%的表現，全球排名提升至第28名，連續12年入列全球百大，穩居台灣壽險業第一，為台灣唯一連續上榜之保險公司。Brand Finance每年針對企業在顧客服務、數位科技、永續發展及經營成果等面向的整體表現進行評比，是衡量長期競爭力的重要指標。

2026-06-05 11:45