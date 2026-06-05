台新新光金贊助翁倩玉出道60周年演唱會 刷台新信用卡享優惠
台新新光金控（2887）5日宣布，將再次贊助8月29日、30日於台北國際會議中心（TICC）登場的「翁倩玉 陽光般的60周年演唱會-時間的歌」。睽違47年翁倩玉重返臺灣影壇主演的國片《陽光女子合唱團》大放異彩，更登頂國片影史票房冠軍；台新新光金控去年即鼎力支持翁倩玉台北及高雄場演唱會，今年適逢翁倩玉出道60周年，特別再度攜手這位旅日國寶級巨星，延續電影典藏曲〈時間之歌〉的感動。「陽光般的60周年演唱會-時間的歌」兩場演出預計吸引6,400位歌迷到場。
台新新光金控長期支持文化藝術與社會公益發展，積極推動文化傳承、參與藝術贊助與實踐永續行動，並始終秉持「認真、創新、永續」的精神，將金融專業與精緻生活美學深度結合，不僅全力支持經典華語音樂的傳承，更致力活絡國內娛樂產業、實踐文化永續，為大眾帶來有溫度的生活體驗。子公司台新銀行為回饋廣大卡友，亦配合推出年代售票系統官網購票優惠，凡刷台新銀行信用卡購買5,600元、4,800元、4,200元、3,600元等四種票價之票券，即可享有95折優惠，邀請客戶共同親臨現場，見證巨星一甲子的音樂傳奇。
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