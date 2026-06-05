破天荒！外資前五月淨匯入衝破2兆元

全球AI浪潮熱度不減，國際資金持續湧入台灣市場！金管會5日發布最新外資及陸資投資國內證券統計，在4月份外資寫下史上最高單月淨匯入264億美元紀錄後，5月份資金動能依舊強勁，外資淨匯入達208.52億美元（約新台幣6,544.19億元），創單月史上次高，累計淨匯入達650.54億美元（約新台幣2兆416.54億元），創歷史新高。

根據金管會證期局統計，今年境外外國機構投資人、華僑及外國自然人淨匯入為208.52億美元，折合新台幣約6,455.19億元，創下單月史上次高、僅次於今年4月的264億美元（約新台幣8,358億元），累計今年1至5月外資淨匯入650.54億美元，刷新歷年紀錄，推升外資累計在台餘額至3,851.39億美元，約新台幣12兆872億元，顯示外資在台資金水位充沛。

外資資金大量匯入台灣，也實質反映在台股市場中。根據金管會統計，外資已連續兩個月回補台股，4月和5月分別買超台股達新台幣1,770.39億元和2,323.4億元，合計今年5月外陸資買超台股達2,327.67億元，創下2022年以來單月第二大買超，同時也是同期新高。

市場分析，外資大舉匯入資金，主因仍與台灣為AI科技業發展重鎮有關，無論是AI伺服器、半導體、電子零組件等，台灣皆扮演不可或缺的角色，加上隨著企業獲利展望樂觀，吸引外資匯入資金意願提升。