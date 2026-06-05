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熱錢出走 新台幣盤中貶破31.5元關卡收31.475元

中央社／ 台北5日電
新台幣匯價延續貶勢，今天盤中貶破31.5元關卡，收盤收在31.475元，小貶1.5分。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
新台幣匯價延續貶勢，今天盤中貶破31.5元關卡，收盤收在31.475元，小貶1.5分。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

台股創高後獲利了結賣壓湧現，連2日收黑，隨著外資啟動獲利了結並匯出，新台幣匯價延續貶勢，今天盤中貶破31.5元關卡，收盤收在31.475元，小貶1.5分，台北及元太外匯市場總成交金額為27.56億美元。

美國晶片股下挫，加上獲利了結賣壓出籠，台股今天呈現拉回震盪走勢，盤中最低44209.53點，重挫1467.93點，終場下跌606.52點，力守45000點關卡。

隨著台股下挫，外資繼昨天賣超756.85億元後，今天再砍826.31億元，累計2日賣超逾1500億元，對匯市形成貶值壓力。

新台幣兌美元今天以31.48元開盤後，迅速跌破31.5元，不過出口商於上方積極拋匯，匯價轉為震盪整理，午後則因外資加大匯出力道，盤中最低觸及31.526元，而後跌幅再度收斂，終場收在31.475元，為近半個月低點。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值9.1分或0.29%，週線翻黑。

近日外資大舉賣超台股，但新台幣匯率僅小幅走貶，表現相對穩定。外匯交易員指出，出口商於31.500元上方積極拋匯，緩和外資匯出帶來的貶值壓力。

央行外匯局局長蔡烱民今天於外匯存底記者會進一步點出3因素，一是匯市參與者眾多，供需都有。二是今年前5月出口暢旺，廠商收入頗豐，累計龐大結匯量能，只要新台幣回貶至相對有利價位，就會進場拋匯，為匯價提供支撐。第三，除了外資動向，市場也會將國際美元走勢視為觀察指標，因此新台幣波動相對有限。

新台幣

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