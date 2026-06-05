台產攜手太陽光電產業協會辦研討會 強化綠能設施防災韌性

政府積極推動能源轉型與淨零排放政策，台灣太陽光電設施建置規模持續擴大。然而，台灣地處颱風、地震及豪雨等天然災害頻繁區域，太陽光電設備在營運過程中面臨諸多風險挑戰。尤其部分設備設置於建築物屋頂，其結構安全與建物使用特性，更是影響整體風險管理的重要關鍵。

為提升太陽光電產業防災能力與風險管理水準，台產（2832）5日攜手台灣太陽光電產業協會舉辦「太陽光電設備風險管理暨防災研討會」，邀集保險、公證、再保險及能源產業等領域專家共同交流，探討太陽光電設備在極端氣候與自然災害下的風險因應策略。

本次研討會邀請香港商賽維特保險公證人、瑞士再保險公司，以及聯合再生能源集團旗下鼎日能源科技等單位專家出席，透過理賠案例分析、產業實務分享與防災經驗交流，深入探討太陽光電設備可能面臨的各項風險，並分享損害預防與風險控管機制，希望協助業者提升設施安全性與營運穩定度。

台產表示，公司長期深耕綠能保險市場，積極配合政府永續發展政策，持續投入太陽光電相關保險商品設計與風險管理服務。憑藉多年承保經驗及損害防阻專業，已建立完整的風險評估與服務能量，在太陽光電保險市場占有重要地位。

台產指出，面對氣候變遷帶來的極端天候挑戰，強化防災韌性已成為綠能產業發展的重要課題。期盼透過此次研討會，促進保險業與太陽光電產業攜手合作，共同降低災害風險與損失衝擊，提升產業整體風險承受能力，進一步推動台灣綠色能源永續發展，打造更安全、穩定且可靠的綠能環境。