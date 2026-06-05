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惠譽授予元大期貨擬發行無擔保次順位普通公司債「A+(EXP)(twn)」評等

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽國際信用評等公司授予元大期貨（AA-(twn)/穩定）擬發行總計新台幣30億無擔保次順位普通公司債 「A+(EXP)(twn)」預期評等。該債券發行存續期間將為五年，其募集資金將用於充實營運資金與強化財務結構。此債券的最終評等取決於收到的最終文件與已收到資訊的一致性。

元大期貨是台灣領先的期貨商。元大期貨為元大金融控股股份有限公司（元大金, BBB+/AA-(twn)/ 穩定）持有65%股權的子公司，對整體集團客戶提供期貨及選擇權相關的經紀業務服務。

惠譽表示，元大期貨擬發行的新台幣無擔保次順位普通公司債評等較發行人的國內長期評等低一級，反映其相對於無擔保主順位債券更高的損失風險。由於該債券沒有吸收虧損和股權轉換的特性，因此，惠譽並未針對評等採取額外的下調。惠譽根據Corporate Hybrids Treatment and Notching Criteria與Corporate Recovery Ratings and Instrument Ratings Criteria 評估此債券，與其他亞太地區證券公司債券的評估方法一致。

債券 惠譽

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