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安泰銀行總經理挽袖響應捐血活動 號召員工「熱血」參與

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
安泰銀行總經理徐世偉（前排中）率領高階主管與員工，踴躍參與響應捐血活動。圖／安泰銀行提供
安泰銀行總經理徐世偉（前排中）率領高階主管與員工，踴躍參與響應捐血活動。圖／安泰銀行提供

安泰銀行（2849）總經理徐世偉帶頭挽袖，於5日親自率領高階主管與員工響應宏泰人壽舉辦之「宏泰應援，熱血加倍」公益捐血活動。用長期且實質的行動支持社會公益、守護生命，並展現安泰銀行對社會公益的長期承諾，為社會注入溫暖的共好力量。

徐世偉表示，捐出的每一袋熱血，都承載著延續生命的希望，不僅能協助醫療院所穩定供應臨床用血，更為無數病患及家庭帶來支持與希望。同時，他也特別提到感謝宏泰人壽的邀請，以及台北捐血中心醫護專業團隊於現場的細心照護，使本次活動得以順利圓滿。

活動現場氣氛熱烈，總經理徐世偉除帶頭號召外，更率先挽袖響應捐血，安泰銀行眾多員工也展現高度熱情與行動力參與，氣氛熱絡溫馨。主辦單位亦特別備有雙用太陽能露營燈及隨行收納包等限量好禮，成功帶動熱血民眾響應。

除了響應本次捐血活動外，安泰銀行長期深耕「孩有希望」系列公益計畫，聚焦偏鄉兒童教育扶助與社區關懷，並透過公益存款、信用卡愛心捐款、紅利點數換捐款等多元「普惠金融」機制，將核心金融服務與社會公益深度融合。未來，安泰銀行期盼串聯更多企業夥伴與社會大眾共同投入，以實際行動落實「陪伴您共創人生安泰」的品牌承諾，讓愛心之火持續傳遞，創造更長遠的社會價值。

安泰銀行響應宏泰人壽舉辦之「宏泰應援，熱血加倍」公益捐血活動，用行動支持社會公益，為社會注入溫暖的共好力量。圖／安泰銀行提供
安泰銀行響應宏泰人壽舉辦之「宏泰應援，熱血加倍」公益捐血活動，用行動支持社會公益，為社會注入溫暖的共好力量。圖／安泰銀行提供

安泰銀行 捐血

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