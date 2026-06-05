出招應付穩定幣威脅！小摩花旗等大銀行明年推「代幣化存款」網絡

美國最大型銀行計劃明年推出「代幣化存款」網絡，試圖抵禦加密貨幣公司在美國總統川普任內進一步深入金融領域所帶來的威脅。

這套新網絡將把傳統支付基礎設施與區塊鏈連結，由名為「 The Clearing House」 的即時支付網路公司營運，該公司由摩根大通、美銀、花旗、富國等大型商業銀行共同持有。該系統將允許代幣化的存款透過區塊鏈技術即時移動，並實現全天候的結算。

這一代幣化存款網路將向美國各銀行開放，目標是在2027年上半年正式上線。The Clearing House預期，大型跨國企業將成為該網路初期主要需求來源。其應用場景包括可程式化財務操作、即時流動性管理以及跨境支付。

銀行業正設法應付穩定幣可能被廣泛採用的威脅。銀行通常更偏好「代幣化存款」而非穩定幣，因為前者本質上仍是銀行存款，只是以區塊鏈上的數位形式呈現，因此維持相同的信用風險、監管要求與會計處理方式，也更容易在既有監管框架內提供區塊鏈支付服務，同時能將存款留在銀行體系內。

摩根大通先前已經利用自家內部的代幣化存款系統JPM Coin，在私有區塊鏈上進行結算支付。近期，小摩也在與加密交易所Coinbase相關的Base公鏈上推出同名的存款代幣JPM Coin，但目前僅限機構客戶使用。