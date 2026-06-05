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國泰人壽連12年入榜「全球百大最有價值保險品牌」 居台灣壽險業第一

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽12度蟬聯「全球百大最有價值保險品牌」，穩居台灣壽險業第一。圖／國泰人壽提供
國泰人壽12度蟬聯「全球百大最有價值保險品牌」，穩居台灣壽險業第一。圖／國泰人壽提供

國際品牌顧問公司 Brand Finance日前公布「全球百大最有價值保險品牌（Insurance 100 2026）」排名，國泰人壽以品牌價值（Brand Value）63億美元、年成長25%的表現，全球排名提升至第28名，連續12年入列全球百大，穩居台灣壽險業第一，為台灣唯一連續上榜之保險公司。Brand Finance每年針對企業在顧客服務、數位科技、永續發展及經營成果等面向的整體表現進行評比，是衡量長期競爭力的重要指標。

回顧2025年，國泰人壽財務表現亮眼，2025年新契約保費收入（FYP）達新台幣1,905.4億元，年增23.7%，新契約等價保費（FYPE）達606.1億元，年成長4.9%，為全台唯一FYP突破1,900億的壽險公司，六度蟬聯市場第一；且於2025年獲中華信評/S&P「TwAA+/A-」、Moody’s「A3」及Fitch/惠譽「A/AA+(twn)」等信用評等機構肯定。面對全球經濟波動與金融監理制度接軌，國泰人壽同步優化資本結構，促進資本強健、清償能力無虞，最新資本適足率亦高於法定要求，具備抵禦金融市場波動韌性，展現穩健經營的核心價值。

國泰人壽致力將創新融入商品與服務，貼近客戶需求。為迎接超高齡社會，打造「全齡金融」，國壽將所有健康險商品皆加入外溢機制，鼓勵全齡保戶積極從事健康行為，兼顧身心與財務健康。從實體關懷到數位服務，國泰人壽連續7年榮獲金管會公平待客原則評核績優，且根據金融消費評議中心統計，2025全年申訴率僅萬分之0.12，為壽險業最低，突顯卓越服務品質。

在數位服務方面，國泰人壽積極導入數據與AI科技，領先保險業界推出「人臉辨識」與「保險視圖」等創新服務，透過AI影像識別與保障智能分析，全面升級客戶體驗。同時打造全通路服務生態系，讓用戶在不同接觸點之間享有無縫且平易近人的服務流程。客服團隊亦積極導入AI技術，從申訴處理到智能客服，深化生成式AI、語意理解、智能語音技術應用及數據分析等，強化人機協作，兼顧效率與服務溫度。

國泰人壽持續聚焦深化ESG策略，氣候方面，推動「零碳營運」與「低碳投資」雙軌轉型，響應RE100與SBT科學基礎減碳目標，並簽署「貝倫投資人熱帶雨林聲明」，支持生物多樣性修復；更領先同業，以「旅行平安保險」與「帳戶型醫療終身保險」兩項核心產品，成為國內第一家取得「產品碳中和」認證的保險公司。

在健康促進，國泰人壽累積至2025年底投入逾新台幣2億元推動健康策略，打造「外溢、服務、夥伴」三大行動方針，將「讓健康有力於你」的理念融入保險商品與服務，結合AI與點數回饋機制，串聯醫療與通路夥伴；而以「千億步、捐千萬」結合健康與公益的「國泰步步攻億走」活動，自2022年以來已吸引逾百萬人參與，累積突破2,727億步、投入近2,800萬元支持山林與海洋永續行動，為全台最大數位健康公益平台。在財務方面，面對社會詐騙案件層出不窮，國泰人壽積極投入反詐騙行動，近3年成功攔阻387件詐騙案件、近3.56億元新台幣之詐騙金額，阻詐金額占保險業界近9成，持續強化金融防護與社會信任。

展望未來，國泰人壽將憑藉卓越的創新實力與穩健發展，持續發揮品牌正面影響力，發揮國泰「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神，成為深受客戶信賴的台灣壽險品牌。

壽險業 國泰人壽

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