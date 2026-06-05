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國泰產險盛夏挽袖捐血 展現共創共好企業精神

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰產險資深副總經理許嘉元右參加「夏日捐血活動」，挽袖響應公益。圖/國泰產險提供
國泰產險資深副總經理許嘉元右參加「夏日捐血活動」，挽袖響應公益。圖/國泰產險提供

隨著夏季血庫頻傳告急，國泰產險攜手國泰慈善基金會2日舉辦「夏日捐血活動」，培養健康儲蓄友愛觀念，傳遞善心美德的關懷精神，展現企業對醫療後援的實質支持。

國泰產險資深副總經理許嘉元親自率領同仁挽袖響應，強調企業的成長與社會發展同行，而捐血的實際行動，正是展現國泰「共創共好BETTER TOGETHER」永續精神的最佳機會。

許嘉元說，國泰集團長期深耕 ESG（環境、社會、公司治理），聚焦「健康、氣候、培力」永續三主軸。對產險而言，日常業務在守護大眾財產與人生保障，而「捐血」直接為醫療機構提供後援，成為生命健康的堅實後盾。

捐血活動除了產險同仁參與踴躍，也與鄰近的國泰人壽信義通訊處合辦，穿上黃色志工背心的同仁呼朋引伴，更鼓勵路過民眾利用時間，在展臂之間助人利己，藉由捐血展現溫暖精神。

許嘉元表示，雖然這是第二年由產險主辦的活動，但同仁熱烈反應超乎預期，尤其去年捐血活動現場大排長龍，「我趕在最後截止的十分鐘前登記，後面還有許多同仁在排隊響應。」

許嘉元表示，今年同仁依然展現極高熱情，一早就看到許多人排隊等待捐血，也有許多平日比較沉默的人，都展現內心的善意，主動參與活動，「集團長期舉辦捐血活動，這不僅是一次性的公益，更激發同仁相互協助的契機，很多人更因此培養了定期捐血習慣，在企業中潛移默化，發揮深刻的影響力。」

捐血雖然看似是一個簡單的小動作，但關鍵時刻卻能及時挽救生命、傳遞幸福，許嘉元呼籲，只要身體條件允許，鼓勵大家感同身受醫療第一線的急迫需求，主動挽袖捐血，讓「BETTER TOGETHER」的共好精神能在社會上擴散。

國泰產險與國泰慈善基金會攜手舉辦「夏日捐血活動」，同仁參與踴躍。圖/國泰產險提供
國泰產險與國泰慈善基金會攜手舉辦「夏日捐血活動」，同仁參與踴躍。圖/國泰產險提供

國泰產險資深副總許嘉元（中）、國泰慈善基金會總幹事張殷壽（左），國泰人壽信義通訊處鍾艾霖經理（右）攜手參與捐血活動。圖/國泰產險提供
國泰產險資深副總許嘉元（中）、國泰慈善基金會總幹事張殷壽（左），國泰人壽信義通訊處鍾艾霖經理（右）攜手參與捐血活動。圖/國泰產險提供

國泰人壽 捐血 儲蓄

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