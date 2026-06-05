009803配息0.5元創新高！6月12最後買進日

6月再度進入台股ETF除息大秀，由於不少季配息、月配息ETF都將在6月除息，台股ETF除了除息金額備受矚目，過往配息後能否順利填息亦成為投資的關注的焦點，否則可能賺了股息、賠了價差。

根據統計，下周起至月底將有25檔台股ETF參與除息秀，主要除息日多集中在6月15日當周，例如：玉山市值動能50 ETF（009803）除息日為6月15日、最後買進日為6月12日，股息發放日為7月7日。

事實上，009803採季配息機制，自2025年9月以來，已分別配發0.19元、0.22元及0.25元，配息金額呈現穩步成長。今年6月適逢台股除權息旺季，單次配息進一步提升至0.5元，創下新高。

回顧25檔ETF近一次配息後的填息速度，共有13檔在配息後三個交易日內順利填息完畢，包括：主動統一台股增長（00981A）、元大台灣價值高息（00940）、富邦旗艦50（009802）在一個交易日內填息；復華台灣科技優息（00929）、玉山市值動能50、兆豐電子高息等權（00943）、兆豐龍頭等權重（00921）則在二日內。另外，FT臺灣永續高息（00961）、中信成長高股息（00934）、凱基台灣AI50（00952）、富邦特選高股息30（00900）、富邦臺灣優質高息（00730）、野村趨勢動能高息（00944），皆在三日內填息。

玉山市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，009803一大特色為AI相關持股族群多元，雖然晶圓龍頭大廠今年表現相對落後大盤，但009803持股高度集中在AI相關供應鏈，且族群多元性高，從今年初熱門的PCB、光通、先進封測，到這波多頭凌厲的ASIC、被動元件、老AI伺服器，009803皆有完整布局，不輕易錯過任何一波多頭行情。

楊立楷表示，009803在6月除了配息、填息速度可望受到矚目，ETF也將進入半年度換股加重價值因子權重，看好6月到9月一向為台股除權息旺季，本次009803換股將根據本益比，挑選同樣契合低基期、高股息族群的熱度趨勢，成長與股息兼顧特性有利維持長期穩健績效，創造更好的股息收入機會。

除了選股所帶來的資本利得，009803即將進行第3次配息，根據最新配息公告，本次配息金額相較之前2次更佳，預定除息日為6月15日，若投資人想參與除息，最後買進日為6月12日，股息發放日為7月7日。

展望後市，楊立楷表示，在AI基建需求仍處高速成長期下，對於台廠供應鏈而言，先進製程與封測仍為核心受惠族群，此外如ODM、液冷散熱、高壓直流電源、高階PCB/CCL、矽光子及CPO等高速網通零組件等相關族群亦將持續受惠，整體產業結構性成長動能明確，搭配本周COMPUTEX等科技盛會，可望持續為相關概念股增添話題與資金動能，預期台股多頭行情將仍具續航空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。