新安東京海上產險 落實環境守護展現綠色保險具體承諾

為響應6月5日世界環境日，新安東京海上產險從內部企業文化到外部保險服務全面落實淨零轉型、愛護環境。對內為深植環保永續生活文化，推動21天減碳挑戰累積逾萬次綠色行動；對外在商品部分則開發推出電動車相關專屬保障，如電動車電池效能保險、自用充電樁綜合保險等，獨創「電力契約最佳化系統」協助企業客戶節能降本。每一項作為，都是承擔環境風險管理責任的具體承諾。

新安東京海上產險總經理王文龍表示，公司承襲日本東京海上母集團品牌願景，品牌商標設計以躍動螺旋緞帶擁抱球體，傳遞著以創造力支持珍視地球及客戶的決心，為將此永續理念內化為組織DNA，近期舉辦「碳見未來－21天減碳習慣挑戰」，鼓勵同仁透過綠色通勤、自備環保杯、使用環保餐具、蔬食日等日常行動，累計完成10,498次減碳行為，成功將低碳習慣融入生活；同時推動辦公室節能，如午休關燈、冷氣適度及視訊會議取代長途出差等，讓減碳融入工作環節。

在保險服務方面則緊扣ESG中的環境議題，從商品、理賠到加值服務全面導入綠色思維。尤其因應近年電動車普及趨勢，開發電動車電池效能保險、自用充電樁綜合保險、電池自燃車體、充電期間車體與車責附加條款等，為低碳交通建構完整防護網；理賠服務上除不斷導入數位科技建置多面向管道，更持續優化旅遊不便險與車險數位理賠平台，大幅縮短理賠時效、減少紙張消耗。此外，亦持續認養苗栗後龍保安林及宜蘭冬山國有林、大同集水區，累計種植2,640株樹苗，為守護台灣環境注入新力。

另值得特別一提是，針對企業客戶提供創新企業節能服務，領先業界首創「電力契約最佳化與永續評估建議系統」，由專業團隊為企業分析用電型態、優化契約容量，導入永續策略，透過降低電費所節省的能源成本，創造可再投入轉型資金，形成「節能－轉型－永續」良性循環 ; 同時協助企業評估太陽光電或儲能系統之相關風險，提出具體改善建議，提供淨零轉型風險服務。

新安東京海上產險強調，面對氣候變遷挑戰，保險業不只是風險控管者，更應成為永續轉型的關鍵推手。未來，將持續深化綠色保險內涵，從內部減碳文化扎根、創新低碳保險商品、深化數位低碳服務，到擴大生態復育與企業能源顧問量能，多面向發揮保險職能，攜手客戶與社會大眾，穩步朝向環境永續、共好共榮的品牌願景邁進。