瑞銀：美元強勢料趨緩 亞洲匯市宜聚焦選擇性機會

瑞銀最新亞洲匯市觀點指出，全球匯率市場正進入轉折階段，投資焦點將由單一美元走勢，轉向更重視宏觀基本面與政策變化所帶來的相對價值機會。

瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓表示，人工智慧（AI）為重要的結構性成長動能，也支撐近期市場表現，但在評估投資環境時，仍需納入更全面的宏觀視角。他指出：「AI 為重要的結構性成長動能，也支撐近期市場表現，但投資判斷仍需納入更廣泛的宏觀與匯率因素，特別是在全球匯市進入調整與轉換階段的情況下。」

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯主管陳得能則指出，近期亞洲與主要成熟市場貨幣表現分歧，反映能源價格與貿易結構差異，而非單純利率因素。他認為，市場對美國貨幣政策的定價可能偏高，隨著政策逐步正常化，美元強勢未來 6 至 12 個月可望趨緩，「宏觀基本面與政策預期，正重新成為主導匯率表現的核心因素。」

在配置建議上，瑞銀看好具備基本面支撐的貨幣，包括人民幣、澳幣與紐西蘭幣，並建議投資人採取分散策略，聚焦相對價值機會，而非單一方向押注美元。

陳得能指出：

1. 亞洲與主要成熟市場貨幣呈現分歧：近三個月來，亞洲貨幣整體表現偏弱，平均貶值幅度約為 3%，其中，人民幣相對例外，呈現溫和升值。相較之下，G10 國家貨幣整體表現較具韌性，部分貨幣甚至對美元轉強。

此一差異並非單純由利率因素所主導，而與能源價格衝擊密切相關。亞洲多數經濟體對能源進口依賴度較高，使其貨幣對能源價格與貿易條件變化更為敏感。

2. 美元強勢可能趨於收斂：近期美元偏強主要反映地緣政治緊張及市場對美國利率政策的重新定價，但相關定價可能偏離實際總體基本面。目前美國利率水準已高於中性水準，未來政策方向較可能朝向降息逐步調整。隨著通膨預期趨於穩定，以及避險需求可能降溫，美元未來６至12 個月存在轉弱空間。

3. 中期外匯展望（12 個月）：預期多數主要貨幣在中期內對美元具備升值潛力，其中，G10貨幣的潛在回升幅度高於亞洲貨幣。相對而言，若經濟體持續面臨能源價格壓力及經常帳結構性挑戰，其貨幣表現仍可能相對承壓。

4. 偏好貨幣方向：在選擇性配置方面，瑞銀偏好具備基本面支撐與政策能見度的貨幣，包括人民幣、澳幣與紐西蘭幣。相關貨幣分別受惠於資金流動、貿易結構、商品價格優勢及貨幣政策預期，有助於在美元趨弱環境下展現相對韌性。