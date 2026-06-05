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國泰投信張雍川：擁多元債增資產配置彈性才是王道

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰投信總經理張雍川分享，總經環境瞬息萬變 留意多元債為資產配置保留彈性是王道。（國泰投信／提供）
國泰投信總經理張雍川分享，總經環境瞬息萬變 留意多元債為資產配置保留彈性是王道。（國泰投信／提供）

受地緣政治與能源成本波動影響，通膨黏著度居高不下，甚至傳出不降反升的聲音，加上聯準會新主席上任，讓不少有資產配置需求族群對債券市場產生疑慮。對此，國泰投信總經理張雍川提醒，股市居高之際應居安思危，債券仍是資產配置不可或缺的防禦核心。面對瞬息萬變的總經環境，一般投資人難以精準判斷進場時機與債種搭配，透過6月15日展開募集的國泰環球策略收益債券基金，由專業經理人主動操作並靈活配置五大債種，捕捉多元市場情境的債市輪動機會。

張雍川提到，對一般投資人來說，持有直投債門檻較高，並且要隨時依據市場環境做調整非常困難，尤其是非美市場的債券更難取得，在不同景氣循環、利率環境下，每年皆有不同種類的債券勝出，因此多元債基金近年來成為債券型產品的主流。它能把多債種整合在同一個組合裡，並依市場情境動態調整。國泰環球策略收益債券基金為投資人解決買債難度較高的問題，讓投資人在高利率與高波動的時代，仍能同時兼顧收益與抗震，展現多元債的核心價值。

國泰資產管理／國泰世華銀行資深策略分析師王玠仁表示，雖然AI需求爆發引領供應鏈走強，帶動今年以來台、日、韓等股市表現突出，呈現「股優於債」的格局；然而，長天期利率走高已逐漸對股市評價帶來壓力。美債殖利率攀升也提升債券資產的配置價值。在經濟具韌性、信用利差維持偏緊的宏觀環境下，建議投資人兼顧成長與收益需求，透過美股、台股及多元債種進行股債均衡配置，以分散投資風險並掌握不同資產的投資機會。

國泰環球策略收益債券基金經理人蔡宗岸表示，對債券的想像若僅止於美債，已不足以應對現階段的市場波動，此時更應將投資視野擴大至多元債種的靈活搭配，如投等債、非投等債、新興市場債、可轉債及證券化商品等。由於不同債券種類在各個景氣循環與利率環境下各有其表現機會，透過主動式管理與靈活的動態配置，有望提升在波動市場中的配置效率。

國泰環球策略收益債券基金核心優勢在於引進國泰投研團隊自主研發的「MRM總體周期模型（Macro Regime Model）」，深度剖析市場景氣周期與信貸環境等多元總經指標，精準定位當前市場狀態，進而協助經理人研判本基金持有債種比例與進場時機，透過五大債種的靈活調整，優化資產組合的抗震與增益表現。蔡宗岸補充，像是在牛市行情裡，由於可轉債與股市連動性高，操作便會提高可轉債的持債比重，投資人有望既能享受債息，又能參與股市上漲；若市場出現衰退或不確定事件，配置便會轉向提高投等債比例，搭配政府擔保的MBS（不動產抵押貸款證券）、ABS（資產擔保證券）等證券化商品，降低整體資產波動。

國泰 債市 債券

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