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永豐金證券獲頒2025網路人氣標章年榜

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券以自建系統、創新商品與AI智能數位服務，獲《網路溫度計 DailyView》頒發「2025網路人氣標章年榜」，表現延續至今。公司提供
永豐金證券以自建系統、創新商品與AI智能數位服務，獲《網路溫度計 DailyView》頒發「2025網路人氣標章年榜」，表現延續至今。公司提供

今年月月進榜、5月正面聲量更居前三名券商之冠！永豐金證券以自建系統、創新商品與AI智能數位服務，提升投資人決策效率，帶動品牌好感度與市場影響力持續擴大，獲《網路溫度計DailyView》頒發「2025網路人氣標章年榜」，表現延續至今。

永豐金證券5月熱門關鍵字聚焦「開戶、交割、定額、轉贈、大戶」，傳遞投資人關注永豐銀行DAWHO數位帳戶攜手永豐金證券大戶投一鍵網路開立雙戶體驗，用戶能在7.5分鐘完成無紙化開戶，享受大戶投APP智能投資體驗。此外，首創「股票禮品卡」亦因能轉贈親友開啟定期定額「豐存股」體驗，切入親子理財、財富傳承與企業尾牙，熱銷破億元，推動全民送股新潮流。

永豐金證券總經理蘇威嘉認為，證券服務不能只是單一功能，而是投資人從開戶、交易到資產管理的完整旅程。面對台股成交量動輒破兆元，證券商競爭已由功能創新推進至平台韌性，永豐金證券憑藉自主開發策略整合產品設計、系統架構與數據應用，成功提供流暢舒適投資旅程，因而獲得網路人氣標章肯定。

智能投資體驗上，大戶投APP提供個股AI市場輿情，以及5檔主動式ETF動態追蹤經理人功能，亦提供美股複委託毫秒級報價與台股資金流向儀表板，下單功能搭配台股閃電下單與台美股智慧條件單。從投資決策到下單服務，提供投資人更即時服務，迴響熱烈，下載量突破111萬次，用戶規模與活躍度同步提升。

為照顧用戶從台股交易、基金投資到全方面資產管理體驗旅程，永豐金證券透過財富管理平台「大戶豐APP」，一站式整合用戶在永豐銀行與永豐金證券的九大資產，包括國內證券、海外證券、期權、基金、債券、結構型商品、約當現金、在途款與黃金，圖像化個人財務數據總資產呈現。開戶體驗上，新戶不用再開新銀行帳戶，永豐金證券提供分戶帳串接25家銀行與自動代扣機制，強化資金彈性與交割效率。

永豐金證券表示，連續三年獲F-ISAC「情資分享表現特優機構」，強化自身SOC作業與分析能力，每日檢視資安與網路設備，交叉分析系統日誌。未來將持續深化平台化、個人化與智慧化策略，透過跨場景整合與數據應用強化決策支援能力，擴大數位金融市場影響力。

永豐金 永豐銀行 台股

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