惠譽信評：亞太區發債活動有所改善 但信用品質分化仍明顯

惠譽信評表示，儘管油價上漲加劇區域間的分化，但亞太區信用體質較強的企業和金融機構發行人仍持續吸引資金，並成功完成多筆指標性發行。國際金融協會數據顯示，2026年4月全球新興市場投資組合資金淨流入583億美元，扭轉3月淨流出662億美元的情況；其中以債務投資為主要帶動力，亞洲新興市場獲得最大比重。這表明投資者對亞洲債券的需求持續存在，但投資者偏好依然分化，並受發行人信用品質影響。

部分新興市場正面臨匯率壓力，包括印度、印尼、菲律賓、斯里蘭卡和泰國。這可能反映出各主權國家對石油進口的依賴程度、燃料緩衝能力，及其因應此次衝擊對經濟影響的政策空間。

2026年4月外匯存底數據表明，亞太區各主權之間表現進一步出現分化。2026年2月至4月期間，菲律賓和斯里蘭卡的外匯存底分別下降8%和7%，高於印度和印尼約4%的降幅，以及中國大陸和泰國約2%的降幅。不過，外匯存底總額僅能反映部分情況，因為部分主管機關可能已在遠期市場進行大規模干預。

這對發債活動具有重要意義，因為主權信用品質會影響其金融機構和非金融企業發行人的融資條件。各國若具備較強對外部門體質、更深厚的境內融資市場，以及更大的政策因應空間，應有助於其債務市場承受此次衝擊。在外部環境較弱的情況下，持續的匯率壓力可能會導致流動性趨緊，並推升金融機構的融資成本。