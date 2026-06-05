金融競爭力論壇7月1日登場 李偉正：資管業扮投資橋梁

台灣積極推動發展亞洲資產管理中心，國泰投信董事長李偉正表示，台灣資產管理業若要做出成績、成為「護國群山」，關鍵角色不只是做大管理規模（AUM），更在於扮演資金運用的關鍵橋梁，引導民間資金轉化為能創造價值的投資資本。

經濟日報將於7月1日舉辦「金融競爭力論壇—前瞻亞資中心2.0」，李偉正以「讓資產管理成為台灣的護國群山」為題發表專題演講。本論壇由臺灣證券交易所、國泰金控、玉山銀行、富蘭克林投顧、富邦證券、凱基證券、永豐金證券、KPMG安侯建業會計師事務所協辦。

李偉正指出，根據證交所統計，第1季台股集中市場大戶、中實戶及散戶交易人數同創歷史新高，資金動能強勁。資產管理業者的關鍵不只是做大AUM，更扮演三大關鍵角色，一是引導資金走向投資，協助資金由短期停泊轉為長期投資且具全球視野的資產配置；二是強化國際連結，讓資金「出得去、進得來」，提升市場深度與國際能見度；三是打造整合型平台，資產管理需朝集團化平台發展。

以國泰為例，集團正透過「Hub & Channel」架構進行協作。由國泰投信擔任投資與產品中樞（Hub），負責產品研發、投資研究與資產配置；國泰人壽、國泰世華銀行與國泰證券則為通路拓展（Channel），建立起完整生態系，才有機會發展成亞洲重要的資產配置樞紐。

國泰金控（2882）近年透過資源整合提供一站式服務，各子公司均繳出亮眼成績。國泰世華銀行在進駐金管會啟動的高雄資產管理專區後，成為第一波進駐業者並申請21項試辦業務，截至今年4月底，已有逾千名客戶申請專區資格。

國泰人壽則推出高資產客戶專屬利變型美元終身壽險，截至今年4月底，已有24位高資產客戶投保共30件，累計保費達5.2億元，其中6件結合保費融資業務。國壽此次進駐高雄資產管理專區，累計有72位高資客戶通過資格認證，累計投保113件、保費達3.6億元。

國泰投信先前提出十年內AUM增加到15兆元的目標，截至今年4月，總資產規模已達3兆2,151億元，達標率為21.43%，年成長54%。其中，全權委託規模共1兆5,504億元，市占達26.47%，居整體投信業之冠；旗下68檔基金規模共1兆6,647億元，市占12.01%，居業界亞軍，總受益人數逾317.4萬人。