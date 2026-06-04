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境外地下保單 金管會盯

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

境外地下保單又來了，金管會緊盯社群平台。近期IG、LINE賣香港保單變多了，金管會昨（4）日表示，近兩個月已接獲兩件檢舉案，超越過去平均半年一件的速度。因境外保單不受我國保險法保障，民眾若購買，恐面臨理賠求助無門的風險。

保險局副局長陳清源表示，近期兩件檢舉案皆與香港保單有關，主要透過IG、Facebook及LINE等社群平台介紹或推薦商品，顯示相關招攬行為有升溫趨勢。

金管會表示，消費者購買境外保單可能發生的五大風險包括發生爭議處理困難、資訊不對稱、法律保護不足、被詐騙的風險，以及無法適用賦稅優惠。

官員指出，境外保單並未經主管機關審查核准，甚至不排除有偽造保單風險。若發生理賠糾紛，民眾須自行向海外保險公司交涉，無法透過國內保險評議中心申訴處理。

此外，境外保單不受我國保險法規範，也不適用保險安定基金保障。部分保單以外文撰寫，資訊透明度較低，消費者較難充分掌握保障內容與風險。

陳清源說，接獲檢舉後，將先確認相關人員是否具保險業務員、保經或保代資格；若屬監理對象，將依法處理。若查有非法招攬境外保單具體事證，則將移送司法機關偵辦。

依保險法規定，任何人不得在國內代理、經紀或招攬境外保單。違法者最重可處三年以下有期徒刑，並得併科300萬元到2,000萬元罰金。

保單 金管會 香港

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