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壽險業匯率衝擊明顯收斂
台幣升值，壽險沒再被打趴。據金管會昨（4）日公布統計，4月台幣升值1%，壽險業淨匯損僅105億元、年減85%，寫近一年低點，前四月淨匯損也降到960億元。過去最令壽險業頭痛的匯率風險，對獲利的衝擊正明顯收斂。
關鍵在於匯率會計新制上路。過去台幣升值時，壽險業龐大的海外資產部位會產生巨額兌換損失，直接重擊獲利；如今匯率影響可透過攤銷機制逐步反映，使未避險海外投資的兌換損失明顯收斂。
以4月為例，台幣升值1%，即便壽險業未避險海外投資仍產生491億元兌換損失，但已屬新制攤銷後的結果。若依過去制度，台幣升值對損益的衝擊通常更大。
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