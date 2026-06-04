聽新聞
0:00 / 0:00

壽險業前四月大賺1,945億元 投資收益是最大推手

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
壽險業4月單月稅前盈餘981億元，寫同期新高，推升前四月大賺1,945億元。 聯合報系資料照
壽險業4月單月稅前盈餘981億元，寫同期新高，推升前四月大賺1,945億元。 聯合報系資料照

壽險業迎史上最強4月。據金管會昨（4）日公布統計，壽險業4月單月稅前盈餘981億元，寫同期新高，推升前四月大賺1,945億元，年增逾三倍；同時4月底淨值飆升到3.3兆元刷新歷史紀錄，展現IFRS 17上路後，壽險獲利與資本實力同步增強。

這波獲利大爆發，最大推手仍是投資收益。4月美伊衝突影響淡化、出口表現強勁，帶動台股與美股同步走揚，壽險業帳列FVTPL（透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產）評價大幅回升，一舉扭轉3月虧損態勢。

壽險業近年獲利、淨值走勢
壽險業近年獲利、淨值走勢

從新制獲利結構來看，4月保險服務結果利益165億元、財務結果利益924億元，抵銷其他營業結果損失110億元。

其中財務結果創今年以來單月新高，也占整體獲利絕大多數，顯示4月大賺主要受惠資本市場反彈。

今年是壽險業接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號）後首個完整年度。新制下，獲利主要拆成保險服務結果、財務結果與其他營業結果三大來源，分別代表保險本業、投資績效及手續費等收入，不再像過去只看投資收益或資本利得。

其中最受市場關注的是CSM（合約服務邊際）。這是壽險公司已售出保單未來可逐步實現的利潤，被視為壽險業的「獲利蓄水池」。隨保單服務持續提供，CSM會逐年釋放到損益表，成為穩定獲利的重要來源。

累計前四月來看，保險服務結果利益703億元、財務結果利益1,455億元，抵銷其他營業結果損失223億元。換言之，目前壽險業已逐漸形成「CSM支撐本業、投資收益放大獲利」的雙引擎模式。

從單月變化更能看出市場影響力。1月賺556億元、2月賺520億元，3月因中東戰事衝擊、轉虧112億元；4月隨市場反彈，虧轉盈981億元，累計前四月1,945億元寫史上同期新高。

壽險業 淨值 金管會

延伸閱讀

台股大漲助攻 壽險淨值3.3兆、4月獲利981億創新高

台幣4月升值1%、壽險卻沒再重傷 關鍵曝光

台新新光金首季賺211億元 銀行、保險、證券三引擎齊發動

台新新光金法說會／新壽首季調整後獲利達256億元 5月股票利得更樂觀

相關新聞

壽險業前四月大賺1,945億元 投資收益是最大推手

壽險業迎史上最強4月。據金管會昨（4）日公布統計，壽險業4月單月稅前盈餘981億元，寫同期新高，推升前四月大賺1,945億元，年增逾三倍；同時4月底淨值飆升到3.3兆元刷新歷史紀錄，展現IFRS 17上路後，壽險獲利與資本實力同步增強。

輝達GTC 國泰金秀AI成果

為提升營運效率與客戶體驗，國泰金控以「生成式AI技術發展框架GAIA」為核心，以及AI即服務（AI as a service, AIaaS）策略，持續探索生成式AI於金融場景的應用。繼去年分享金融大型語言模型（LLM）的實證成果後，國泰金控於昨（4）於 NVIDIA GTC Taipei 發表開源小型語言模型（SLM）應用。

國泰金策略升級 深化人機協作

全球步入AI轉型布局，金融業也不缺席。繼「2025國泰金控技術年會」正式發表生成式AI技術與雲端優先策略，以及今年4月宣布與OpenAI啟動長期策略合作，部署代理型AI（Agentic AI）後，國泰金控昨（4）日再揭露布局AI新進程，加速系統雲端化部署與跨平台協作效率，策略升級為人機協作營運。市場預期，此舉將加速國泰金控的數位金融布局。

國泰金奪公平待客大調查三大獎

台灣服務稽核協會日前公布「2026 第二屆台灣金融業公平待客大調查」結果，透過近百家公益團體以秘密客體驗與評選，國泰金控旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券再度蟬聯「卓越體驗企業（壽險類）」、「卓越體驗企業（銀行類）」、「卓越體驗企業（證券類）」獎項殊榮，展現長期深耕公平待客的成果。

中信獲外籍人士示範銀行

國發會昨（4）日舉行「一站式外籍人士金融服務示範銀行」授證暨啟航儀式，中信銀行成功獲選為示範銀行，且首年入選示範分行共計七家，遍布北、中、南地區，成為全台入選據點最多、服務涵蓋範圍最廣的銀行業者。

玉山積極布局新世代算力

玉山金控近年積極布局新世代算力與人工智慧技術，玉山金控科技長張智星昨（4）日於全球科技盛會GTC Taipei發表演講時指出，隨著AI任務從問答、摘要延伸至多步驟推理、工具呼叫與跨系統協作，玉山已建構地端模型與AI Agent（人工智慧代理）應用架構，強化服務穩定性、資料安全與成本控管能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。