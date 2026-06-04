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金管會擬重啟赴陸實地金檢 能否成行埋變數？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會今年已將大陸列入實地金檢規劃地區，並編列相關預算，但後續仍須取得陸方同意。因金管會從2020年後未再赴陸查核國銀據點，2026年能否終結長達6年的空窗期，備受關注。

檢查局副局長郭文龍表示，今年度檢查計畫已納入赴大陸及香港實地金檢，相關預算也已編列。

後續除須經立法院通過差旅經費外，還須先向陸委會提出申請，再依兩岸銀行監理合作機制，通知大陸國家金融監督管理總局，待陸方同意後才能成行。

金管會上一次赴大陸實地金檢已是2019年，當時曾檢查國銀在大陸的四個據點。

自2020年起因疫情、陸方未能同意等因素，金管會未再赴陸辦理實地查核，至今已連續6年中斷，若今年仍未能成行，空窗期將進一步延長。

郭文龍表示，海外實地金檢是金管會監理國銀海外據點的重要工具，主要查核授信、投資、有價證券、資金拆存及法令遵循等風險管理機制。

因大陸仍是國銀重要海外市場，當地設有不少分支機構，因此一直是監理關注重點。

不過，在無法赴當地實地查核期間，金管會仍透過總行稽核報告、第三方查核資料及場外監理系統等方式掌握海外據點營運狀況。

郭文龍指出，場外監理雖可掌握整體風險，但實地查核仍能更直接了解當地經營環境與風險變化，對監理工作相當重要。

據統計，2023年至2025年間，金管會海外實地金檢以美國9家最多，其次為香港6家；澳洲、菲律賓、柬埔寨、新加坡及越南各有2家。

金管會表示，金檢地區主要依據曝險規模、業務量及風險程度決定，其中香港因據點數量及業務規模較大，因此查核頻率相對較高。

金管會

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