快訊

才出道6天！「宇宙啦啦隊」女團成員被爆捲不倫師生戀 宣布暫時退團

聽新聞
0:00 / 0:00

中信銀行入選一站式外籍人士金融服務示範銀行 服務逾40萬名外籍客戶

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國發會今（4）日舉行「一站式外籍人士金融服務示範銀行」授證暨啟航儀式，宣布中信銀行入選為示範銀行，由國發會副主委詹方冠（左）頒發獎盃予中信銀行個人金融執行長楊淑惠（中），銀行局副局長張嘉魁（右）共同見證。圖／中信銀行提供
國發會今（4）日舉行「一站式外籍人士金融服務示範銀行」授證暨啟航儀式，宣布中信銀行入選為示範銀行，由國發會副主委詹方冠（左）頒發獎盃予中信銀行個人金融執行長楊淑惠（中），銀行局副局長張嘉魁（右）共同見證。圖／中信銀行提供

中國信託銀行為提升外籍人士在台生活的便利性與安全性，提供包括一站式開戶、多語化介面、簡化金融業務申辦流程等服務，積極作為獲國家發展委員會肯定，於今（4）日舉行的「一站式外籍人士金融服務示範銀行」授證暨啟航儀式，宣布中信銀行入選為示範銀行，中信銀行首年示範分行家數遍及北、中、南地區，為入選據點最多、涵蓋區域最廣的銀行業者，並由中信銀行個人金融執行長楊淑惠出席領獎。

為建構友善外籍人士的金融環境，鼓勵國內銀行業者提升服務品質，國發會於去年11月展開「一站式外籍人士金融服務示範銀行行動計畫」，歷經前導溝通、徵選收件、書面審查、外籍神秘客及評委至分行評核等階段評選。

中信銀行由於深刻理解外國人在台生活的實際需求，全台設有157家雙語分行，透過制度優化與科技輔助，積極改善既有流程與服務接點，且整合臨櫃服務、自動化設備，提供外籍人士從開戶、身份驗證到金融諮詢的服務，本次評選由敦北分行等北、中、南共計7家分行，作為一站式外籍人士金融服務示範分行。

中信銀行表示，來台就業、就學及居留的外籍人士逐年增加，在開戶、匯款、申辦金融商品及日常金融往來過程中，時常面臨語言隔閡、文件流程不熟悉及服務取得不易等挑戰，針對不同外籍人士，中國信託全台設有超過7800台ATM，並提供12種語言介面，提升外籍使用者的操作便利性，讓交易流程更直覺、順暢。

另一方面，外籍人士於中信銀完成一般存款及信託帳戶，可臨櫃申購基金、境外股票、境外ETF、債券、結構型債券等產品，不需另外開立投資帳戶，使用一個外幣帳戶即可彈性兌換14種貨幣。

除此之外，外籍客戶可透過中國信託網路銀行與行動銀行APP查看投資總覽，使用台外幣及信用卡帳務查詢、外幣跨國轉帳、繳信用卡費、繳水電、繳電話費等日常金融服務。根據內部統計，截至去年11月，中信銀行在台已服務來自逾200個國家、超過40萬名外籍人士。

國發會 中信銀行

延伸閱讀

兆豐銀行打造外籍人士一站式金融服務體驗 獲選外籍金融示範銀行

外籍人才衝破8萬人 國發會攜六銀行推一站式金融服務

國泰落實多元族群友善、普惠金融 獲台灣金融業公平待客大調查三大獎

中信銀助菲國棒球發展

相關新聞

遭點名卡關國營銀行待遇修法 人事總處駁：非我權責

國營銀行「金飯碗」光環不再，薪資缺乏市場競爭力被視為主因，行政院人事行政總處被點名卡關國營金融業薪資改革。人事總處指出，國營事業管理法修正涉及整體國營事業管理制度調整，並非人總權責，也未表示意見，建議由該法主管機關經濟部會同財政部通盤研議。

AI從內容生成走向作業執行 玉山金科技長：Agent將視為數位員工

GTC Taipei 2026為本周科技圈的盛事，除了人工智慧（AI）晶片龍頭輝達執行長黃仁勳在GTC Taipei 2026進行主題演講，玉山金控科技長張智星也在本周四以「新世代算力與Agentic AI重塑金融服務」為題發表專題演講。張智星在演說中指出，玉山金控近年積極布局新世代算力與人工智慧技術，推動金融服務從一般生成式AI應用，逐步邁向可執行、可治理、可衡量的智慧化階段；而隨著AI任務從問答、摘要延伸至多步驟推理、工具呼叫與跨系統協作，玉山已建構地端模型與AI Agent應用架構，強化服務穩定性、資料安全與成本控管能力。

中信銀行入選一站式外籍人士金融服務示範銀行 服務逾40萬名外籍客戶

中國信託銀行為提升外籍人士在台生活的便利性與安全性，提供包括一站式開戶、多語化介面、簡化金融業務申辦流程等服務，積極作為獲國家發展委員會肯定，於今（4）日舉行的「一站式外籍人士金融服務示範銀行」授證暨啟航儀式，宣布中信銀行入選為示範銀行，中信銀行首年示範分行家數遍及北、中、南地區，為入選據點最多、涵蓋區域最廣的銀行業者，並由中信銀行個人金融執行長楊淑惠出席領獎。

金管會大陸金檢經費有待立院放行 最快下半年啟動

金管會已在2026年預算書編列赴大陸金檢的預算，倘若金檢相關差旅費能獲立法院支持通過預算，那麼時隔6年未進行的大陸分行金檢，最快下半年正式啟動。

搭上AI熱潮 國泰金於NVIDIA GTC Taipei發表開源小型語言模型應用

為提升營運效率與客戶體驗，國泰金控（2882）以「生成式AI技術發展框架GAIA」為核心，以及AI即服務（AI as a service, AIaaS）策略，持續探索生成式AI於金融場景的應用。繼去年分享金融大型語言模型（LLM）的實證成果後，國泰金控於4日再一次發表前瞻概念性驗證研究成果，運用開源小型語言模型（SLM）精準進行客戶意圖判斷，有望提升未來落地後的金融服務營運效益。

台灣人壽打造南港空中廊道 帶動觀光消費新動能

曾被視為捷運路網終點站的南港展覽館站，如今已蛻變為台北東區新門戶，不僅匯聚企業總部、國際展覽與大型商場，更成為金融、科技與消費能量交會的重要樞紐。隨著台灣人壽興建、長逾160公尺的人行景觀空橋於6月1日正式啟用，串聯中信金融園區、南港展覽館與LaLaport商場，進一步完善區域交通動線，提升行人通行安全，也為南港帶來新的觀光與消費動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。