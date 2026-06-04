中信銀行入選一站式外籍人士金融服務示範銀行 服務逾40萬名外籍客戶

中國信託銀行為提升外籍人士在台生活的便利性與安全性，提供包括一站式開戶、多語化介面、簡化金融業務申辦流程等服務，積極作為獲國家發展委員會肯定，於今（4）日舉行的「一站式外籍人士金融服務示範銀行」授證暨啟航儀式，宣布中信銀行入選為示範銀行，中信銀行首年示範分行家數遍及北、中、南地區，為入選據點最多、涵蓋區域最廣的銀行業者，並由中信銀行個人金融執行長楊淑惠出席領獎。

為建構友善外籍人士的金融環境，鼓勵國內銀行業者提升服務品質，國發會於去年11月展開「一站式外籍人士金融服務示範銀行行動計畫」，歷經前導溝通、徵選收件、書面審查、外籍神秘客及評委至分行評核等階段評選。

中信銀行由於深刻理解外國人在台生活的實際需求，全台設有157家雙語分行，透過制度優化與科技輔助，積極改善既有流程與服務接點，且整合臨櫃服務、自動化設備，提供外籍人士從開戶、身份驗證到金融諮詢的服務，本次評選由敦北分行等北、中、南共計7家分行，作為一站式外籍人士金融服務示範分行。

中信銀行表示，來台就業、就學及居留的外籍人士逐年增加，在開戶、匯款、申辦金融商品及日常金融往來過程中，時常面臨語言隔閡、文件流程不熟悉及服務取得不易等挑戰，針對不同外籍人士，中國信託全台設有超過7800台ATM，並提供12種語言介面，提升外籍使用者的操作便利性，讓交易流程更直覺、順暢。

另一方面，外籍人士於中信銀完成一般存款及信託帳戶，可臨櫃申購基金、境外股票、境外ETF、債券、結構型債券等產品，不需另外開立投資帳戶，使用一個外幣帳戶即可彈性兌換14種貨幣。

除此之外，外籍客戶可透過中國信託網路銀行與行動銀行APP查看投資總覽，使用台外幣及信用卡帳務查詢、外幣跨國轉帳、繳信用卡費、繳水電、繳電話費等日常金融服務。根據內部統計，截至去年11月，中信銀行在台已服務來自逾200個國家、超過40萬名外籍人士。