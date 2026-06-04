台幣4月升值1%、壽險卻沒再重傷 關鍵曝光

台幣升值，壽險沒再被打趴。據金管會統計，4月台幣升值1.05%，壽險業淨匯損僅105億元、年收斂85%，寫近一年低點，前四月淨匯損也降到960億元。過去最令壽險業頭痛的匯率風險，對獲利的衝擊正明顯收斂。

關鍵在於匯率會計新制上路。過去台幣升值時，壽險業龐大的海外資產部位會產生巨額兌換損失，直接重擊獲利；如今匯率影響可透過攤銷機制逐步反映，使未避險海外投資的兌換損失明顯收斂。

以4月為例，台幣升值1.05%，即便壽險業未避險海外投資仍產生491億元兌換損失，但已屬新制攤銷後的結果。若依過去制度，台幣升值對損益的衝擊通常更大。

也因未避險部位的匯率風險下降，壽險業也不再需要大舉提高避險部位。

據數據顯示，4月底整體避險比率降至44.3%寫史上新低，加上最主要避險工具CS（換匯）年化成本率降到2.11%，月減0.04個百分點。「避險價、量」同步走低，整體支出明顯縮減。

據統計，4月避險工具成本降到114億元的近三年半低點，年減52%；前四月累計494億元，寫近四年同期低點。

4月壽險業雖有491億元未避險兌換損失，但有避險契約利益彌補，再扣除114億元避險工具成本、及提列210億元外價金後，最終淨匯損僅105億元，累計前四月淨匯損960億元，年收斂近兩成。

匯率會計新制的真正效果，是改變壽險業面對匯率風險的方式。當未避險部位的波動下降、避險需求同步減少後，過去「台幣一升值、壽險就重傷」的情況正逐步淡化。