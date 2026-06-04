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壽險迎史上最強4月！單月大賺981億元 淨值飆破3兆元 發生甚麼事？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

壽險業迎史上最強4月。據金管會統計，4月單月稅前盈餘981億元，創史上新高，推升前四月大賺1,945億元，年跳增逾3倍；同時4月底淨值飆升到3.33兆元刷新歷史紀錄，展現IFRS 17上路後，壽險獲利與資本實力同步增強。

這波獲利大爆發，最大推手仍是投資收益。4月美伊衝突影響淡化、出口表現強勁，帶動台股與美股同步走揚，壽險業帳列FVTPL金融資產評價大幅回升，一舉扭轉3月虧損態勢。

從新制獲利結構來看，4月保險服務結果利益165億元、財務結果利益924億元，抵銷其他營業結果損失110億元。

其中財務結果創今年以來單月新高，也占整體獲利絕大多數，顯示4月大賺主要受惠資本市場反彈。

今年是壽險業接軌IFRS 17後首個完整年度。新制下，獲利主要拆成保險服務結果、財務結果與其他營業結果三大來源，分別代表保險本業、投資績效及手續費等收入，不再像過去只看投資收益或資本利得。

其中最受市場關注的是CSM（合約服務邊際）。這是壽險公司已售出保單未來可逐步實現的利潤，被視為壽險業的「獲利蓄水池」。隨保單服務持續提供，CSM會逐年釋放到損益表，成為穩定獲利的重要來源。

累計前四月來看，保險服務結果利益703億元、財務結果利益1,455億元，抵銷其他營業結果損失223億元。換言之，目前壽險業已逐漸形成「CSM支撐本業、投資收益放大獲利」的雙引擎模式。

從單月變化更能看出市場影響力。1月賺556億元，2月賺520億元，3月因中東戰事衝擊轉虧112億元，4月隨市場反彈由虧轉盈981億元，累計前四月1,945億元創史上同期新高。

淨值也同步大躍進。據統計，4月底壽險業淨值3兆3,291億元，月增4,578億元，首度突破3兆元大關，更創歷史新高紀錄；單月增加金額更是史上次高水準。

金管會表示，淨值大增除了來自4月大賺981億元外，其他綜合損益（OCI）單月也增加3,602億元。其中又以股票評價利益貢獻最大，顯示4月股市大漲不僅挹注獲利，也同步推升資產評價。

IFRS 17上路後，壽險業獲利結構比過去更穩定，CSM成為長期獲利底盤。

但壽險圈指出，從4月數據顯示，投資收益仍是影響短期獲利與淨值的最大變數，當市場轉強時，壽險業績效與資本實力仍會出現驚人的放大效果。

壽險業 金管會

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