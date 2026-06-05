企業融資急 兩指標露端倪

近期金融市場資金動向備受關注，除了房貸、信貸及股市融資餘額維持高檔外，企業發行商業本票（Commercial Paper，CP）發行餘額創高和銀行買入商業本票金額增加現象，也引發市場關注。

據央行統計，2025年全體本國銀行投資金額為21.33兆元，較前一年增加1.33兆元，在各項投資中，以買入商業本票增加4,974億元最多。而2026年4月底，商業本票發行餘額逾4兆元，達4.07兆創歷史新高。

金融市場人士指出，商業本票向來被視為觀察金融機構資金配置的重要指標，當銀行持有商業本票規模持續攀升時，背後可能反映市場資金充裕、企業融資需求增加，甚至透露銀行對未來景氣與授信風險的態度變化。

商業本票是企業為短期資金周轉所發行的票券工具，期限多介於30天至180天之間，由於風險相對較低且流動性佳，向來是銀行管理短期資金的重要投資標的之一。

市場人士分析，銀行買入商業本票增加，最常見的原因是銀行體系資金過剩、其次反映企業融資需求升溫。當企業擴大投資、建廠或進行短期營運資金調度時，通常會透過發行商業本票取得資金。若電子業、科技業或大型建設案陸續展開，企業發行票券規模上升，銀行作為主要投資人買進本票，自然帶動整體持有量增加。因此，在景氣擴張階段，銀行買入商業本票增加，也可視為企業資金需求旺盛與經濟活動活絡的訊號。

金融市場人士提醒，商業本票餘額增加並不一定全然代表樂觀訊號。有時銀行買進大量商業本票，反而反映授信態度趨於保守。特別是在房市管制加強、景氣前景不明朗或金融市場波動加劇時，銀行可能降低長期放款比重，轉而配置期限較短、風險較低的票券資產。