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玉山積極布局新世代算力

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控科技長張智星昨（4）日於GTC Taipei發表主題演講。玉山金控／提供
玉山金控科技長張智星昨（4）日於GTC Taipei發表主題演講。玉山金控／提供

玉山金控（2884）近年積極布局新世代算力與人工智慧技術，玉山金控科技長張智星昨（4）日於全球科技盛會GTC Taipei發表演講時指出，隨著AI任務從問答、摘要延伸至多步驟推理、工具呼叫與跨系統協作，玉山已建構地端模型與AI Agent（人工智慧代理）應用架構，強化服務穩定性、資料安全與成本控管能力。

張智星以《以新世代算力與Agentic AI重塑金融服務》為題發表演講指出，玉山金控近年積極布局新世代算力與人工智慧技術，推動金融服務從一般生成式AI應用，逐步邁向可執行、可治理、可衡量的智慧化階段。隨著AI任務從問答、摘要延伸至多步驟推理、工具呼叫與跨系統協作，玉山已建構地端模型與AI Agent應用架構，強化服務穩定性、資料安全與成本控管能力。

張智星表示，為因應金融業對穩定性與資料主權的要求，玉山建構地端模型與AI Agent的應用架構，並搭配雲端模型形成雙軌布局；一方面透過商用模型快速支援多元應用需求，另一方面強化自主維運能力，提升整體服務穩定性、資料安全與營運可控性，以建立能夠支撐業務規模及符合金融場域需求的重要AI基礎。

在應用層面上，張智星說明，玉山正逐步進行Agentic AI 應用於多個金融場景的技術驗證，包含貸款評估、法遵文件稽核、智慧客服、輿情監測、市場研究與系統開發等面向；同時，隨著AI從內容生成走向實際作業執行，未來規劃將Agent視為數位員工，並導入相應的觀測與評估機制，以確保整體運作之穩定性與可控性。

展望未來，張智星強調，玉山將持續強化Agentic AI的標準化與治理，透過共用的AI Agent架構，將技能與工具服務化，讓虛擬資料科學家、虛擬程式設計師、虛擬業務與虛擬法務等角色，成為7x24小時運作的輔助團隊。在穩定、安全、合規與可衡量的前提下，持續提升營運效率與決策品質，並為金融業AI化提供可借鏡的實務經驗。

玉山金控 玉山 人工智慧

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