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中信獲外籍人士示範銀行

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信銀行獲國發會入選為「一站式外籍人士金融服務示範銀行」，首年示範分行家數遍及北、中、南地區，為入選據點最多、涵蓋區域最廣的銀行業者。中信銀行／提供
中信銀行獲國發會入選為「一站式外籍人士金融服務示範銀行」，首年示範分行家數遍及北、中、南地區，為入選據點最多、涵蓋區域最廣的銀行業者。中信銀行／提供

國發會昨（4）日舉行「一站式外籍人士金融服務示範銀行」授證暨啟航儀式，中信銀行成功獲選為示範銀行，且首年入選示範分行共計七家，遍布北、中、南地區，成為全台入選據點最多、服務涵蓋範圍最廣的銀行業者。

隨著來台就業、求學及長期居留的外籍人士持續增加，打造友善、多元且便利的金融環境已成為金融業重要課題。中國信託商業銀行積極落實公平待客原則，透過一站式開戶、多語化服務介面及簡化金融業務申辦流程等創新措施，協助外籍人士克服金融服務障礙，成果獲得國家發展委員會高度肯定。

授證典禮由中信銀行個人金融執行長楊淑惠代表出席領獎。中信銀行表示，此次獲選不僅是對金融友善服務成果的肯定，也展現該行長期重視客戶體驗與金融普惠的努力。

國發會於2025年11月啟動「一站式外籍人士金融服務示範銀行行動計畫」，遴選具代表性的金融機構作為示範銀行。 中信銀指出，外籍人士在台生活，經常面臨語言溝通、文件準備及申辦流程複雜等問題，因此持續透過制度優化與數位科技提升服務品質。目前全台已設有157家雙語分行，提供中、英文服務，並整合臨櫃作業、自動化設備及數位平台，打造從開戶、身分驗證到金融諮詢的一站式服務流程。

在日常金融服務方面，中信銀行目前於全台設置超過7,800台ATM，並提供12種語言操作介面，涵蓋多數在台外籍人士常用語言，讓使用者能更直覺地完成提款、轉帳及查詢等交易，大幅降低語言隔閡帶來的不便。

除了基本存匯服務外，中信銀行也積極擴大外籍人士的理財服務範圍。外籍客戶只要完成一般存款及信託帳戶開立後，即可直接於分行申購基金、境外股票、境外ETF、債券及結構型債券等多元投資商品，無須額外開立投資帳戶。同時，透過單一外幣帳戶即可彈性兌換14種主要國際貨幣，提升跨境資金管理便利性。

在數位金融服務方面，中信銀行網路銀行及行動銀行App亦提供完整的外籍客戶服務功能，包括投資組合總覽、台外幣帳務查詢、外幣跨國匯款、信用卡繳費，以及水電、電信等生活帳單支付服務，協助外籍人士在臺建立更便利的金融生活圈。

根據中信銀行統計，截至2025年11月底止，該行已服務來自全球超過200個國家與地區、逾40萬名外籍客戶，顯示外籍金融服務需求持續成長，也反映中信銀行在跨國金融服務領域累積的深厚基礎。

中信銀 國發會 銀行業

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